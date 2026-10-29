«Я верну свой пояс»: Чимаев сделал заявление о реванше против Стрикленда

Бывший чемпион UFC, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев заявил, что до сих пор не может смириться с поражением в бою против американского бойца Шона Стрикленда. Этот поединок, состоявшийся в рамках турнира UFC 328 и завершившийся раздельным решением судей (сплит декисион), вызвал бурные дискуссии в мире ММА.

32-летний российский боец подчеркнул, что твердо уверен в своей победе в октагоне, и заявил, что судьи несправедливо отобрали у него чемпионский пояс, назвав произошедшее беспрецедентным случаем в истории организации.

«Тот, кто бегает назад, не побеждает»: резкие высказывания Чимаева

В интервью изданию ESPN бывший чемпион открыто выразил протест против критериев оценки судей и стиля ведения боя своего соперника:

Отрицание поражения: «Я выиграл бой, но они забрали мой пояс. Я не судья, но никогда не видел, чтобы побеждал человек, который все время бегал назад», — сказал спортсмен;

«Прецедент» в истории UFC: По мнению Чимаева, впервые в истории организации чемпионский пояс был вручен бойцу, который на протяжении всего поединка избегал столкновений и не проявлял активной атаки;

Главная цель — реванш и пояс: «Какова сейчас главная цель моей карьеры? В первую очередь, я хочу вернуть свой пояс. Для меня это самое важное. А потом посмотрим, что будет», — поделился планами боец.

Путь Чимаева в UFC и история чемпионства

Хамзат Чимаев за короткий срок успел стать одной из самых ярких и грозных звезд промоушена:

Начало профессиональной карьеры: Он дебютировал в смешанных единоборствах (ММА) в 2018 году, а с 2020 года начал выступать в промоушене UFC;

Вершина среднего веса: В 2025 году благодаря своей борьбе высокого давления и бескомпромиссному темпу он сумел стать чемпионом UFC в среднем весе;

Планы на будущее: После напряженного противостояния со Стриклендом руководство UFC находится под давлением с требованием немедленно организовать реванш между этими двумя бойцами.

В то время как решение судей на UFC 328 продолжает активно обсуждаться среди фанатов и экспертов, это резкое заявление Хамзата Чимаева еще больше подогрело интригу вокруг возможного второго поединка.