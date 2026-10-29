«Я верну свой пояс»: Чимаев сделал заявление о реванше против Стрикленда

·51·Спорт
«Я верну свой пояс»: Чимаев сделал заявление о реванше против Стрикленда

Бывший чемпион UFC, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев заявил, что до сих пор не может смириться с поражением в бою против американского бойца Шона Стрикленда. Этот поединок, состоявшийся в рамках турнира UFC 328 и завершившийся раздельным решением судей (сплит декисион), вызвал бурные дискуссии в мире ММА.

32-летний российский боец подчеркнул, что твердо уверен в своей победе в октагоне, и заявил, что судьи несправедливо отобрали у него чемпионский пояс, назвав произошедшее беспрецедентным случаем в истории организации.

«Тот, кто бегает назад, не побеждает»: резкие высказывания Чимаева

В интервью изданию ESPN бывший чемпион открыто выразил протест против критериев оценки судей и стиля ведения боя своего соперника:

  • Отрицание поражения: «Я выиграл бой, но они забрали мой пояс. Я не судья, но никогда не видел, чтобы побеждал человек, который все время бегал назад», — сказал спортсмен;

  • «Прецедент» в истории UFC: По мнению Чимаева, впервые в истории организации чемпионский пояс был вручен бойцу, который на протяжении всего поединка избегал столкновений и не проявлял активной атаки;

  • Главная цель — реванш и пояс: «Какова сейчас главная цель моей карьеры? В первую очередь, я хочу вернуть свой пояс. Для меня это самое важное. А потом посмотрим, что будет», — поделился планами боец.

Путь Чимаева в UFC и история чемпионства

Хамзат Чимаев за короткий срок успел стать одной из самых ярких и грозных звезд промоушена:

  • Начало профессиональной карьеры: Он дебютировал в смешанных единоборствах (ММА) в 2018 году, а с 2020 года начал выступать в промоушене UFC;

  • Вершина среднего веса: В 2025 году благодаря своей борьбе высокого давления и бескомпромиссному темпу он сумел стать чемпионом UFC в среднем весе;

  • Планы на будущее: После напряженного противостояния со Стриклендом руководство UFC находится под давлением с требованием немедленно организовать реванш между этими двумя бойцами.

В то время как решение судей на UFC 328 продолжает активно обсуждаться среди фанатов и экспертов, это резкое заявление Хамзата Чимаева еще больше подогрело интригу вокруг возможного второго поединка.

Хамзат ЧимаевШон СтриклендUFC 328ММА
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хамзат Чимаев предложил Шону Стрикленду 1 миллион долларов за реваншХамзат Чимаев предложил Шону Стрикленду 1 миллион долларов за реванш6 октября 22:47Шон Стрикленд жестко раскритиковал UFC и объявил о переходе в боксШон Стрикленд жестко раскритиковал UFC и объявил о переходе в бокс10 октября 07:13Царукян и Чимаев доминируют, Берроуз терпит сенсационное поражениеЦарукян и Чимаев доминируют, Берроуз терпит сенсационное поражение24 октября 18:07Хамзат Чимаев дал прогноз на три громких титульных боя...Хамзат Чимаев дал прогноз на три громких титульных боя...15 сентября 08:23Хамзат Чимаев откровенно высказался о молчании руководства UFC и ускользающем поясеХамзат Чимаев откровенно высказался о молчании руководства UFC и ускользающем поясе14 сентября 07:09Как Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Хамзата Чимаева?Как Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Хамзата Чимаева?20 августа 10:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере