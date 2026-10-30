В Великобритании после предупреждения правительства население бросилось скупать туалетную бумагу

В Великобритании после рекомендации правительства о подготовке к чрезвычайным ситуациям среди населения началась паническая скупка товаров. Граждане устремились в магазины, чтобы запастись туалетной бумагой, консервами, питьевой водой и другими предметами первой необходимости. Об этом сообщает Те Индепендент.

Правительство рекомендовало населению быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям, перебоям в электроснабжении и подаче воды. В частности, было заявлено, что в каждом доме должен быть запас продуктов питания, питьевой воды, наличных денег и средств первой необходимости, рассчитанный как минимум на три дня.

Этот призыв вызвал в стране ситуацию, напоминающую период пандемии. Спрос на некоторые товары в магазинах резко возрос, а часть продукции исчезла с полок.

В магазинах резко выросли продажи

По данным компании Чикй Панда, производящей туалетную бумагу из бамбука, продажи продукции выросли на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Соучредитель компании Джули Чен одобрила создание небольших запасов необходимых товаров, однако призвала не совершать чрезмерных покупок и не опустошать магазинные полки.

В компании Сериус Тиссуес объем продаж за последние пять дней также увеличился на 36 процентов.

Кроме того, в сети магазинов Б&амп;М продажи туалетной бумаги выросли на 19 процентов. В магазинах Маплин продажи карманных фонарей увеличились на 284 процента, радиоприемников — на 92 процента, а внешних аккумуляторов (пауэрбанков) — на 106 процентов.

На онлайн-платформе Окадо питьевая вода брендов Волвик и Хигхланд Спринг, а также супы Хеинз временами заканчивались.

Министр обороны страны Уэс Стритинг положительно оценил подготовку населения к чрезвычайным ситуациям. Он подчеркнул, что наличие дома запаса продуктов, фонаря и других необходимых вещей может пригодиться в случае отключения электричества или наводнения.

Что правительство рекомендует иметь в трехдневном запасе?

Согласно официальным рекомендациям, в каждом доме целесообразно иметь следующие предметы:

Питьевая вода: запас воды из расчета 3 литра на человека в день, рассчитанный на три дня.

Продукты питания: консервы, не требующие приготовления, фрукты и овощи, а также консервный нож.

Средства гигиены: антисептик, влажные салфетки и другие необходимые предметы.

Осветительные приборы: карманный фонарь, запасные батарейки, теплая одежда и одеяла.

Средства связи: пауэрбанк для телефона и радиоприемник на батарейках.

Аптечка первой помощи: бинт, пластырь, термометр, дезинфицирующие средства и необходимые лекарства.

Товары для детей: подгузники и готовое детское питание.

Важные документы: копии документов, удостоверяющих личность, наличные деньги и список необходимых телефонных номеров.

Правительство подчеркивает, что такая подготовка нужна не для того, чтобы запугать население, а для обеспечения безопасности людей в непредвиденных ситуациях и помощи в самостоятельном преодолении первоначальных трудностей.