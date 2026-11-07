Чрезвычайный хаос в небе Европы: 25 самолетов совершили посадку, в воздухе объявлена тревога «код 7700»

·111·Мир
Чрезвычайный хаос в небе Европы: 25 самолетов совершили посадку, в воздухе объявлена тревога «код 7700»
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Масштабные ложные угрозы взрыва в воздушном пространстве Европы привели к тому, что как минимум 25 пассажирских самолетов были вынуждены совершить экстренную посадку.
  • В частности, лайнер Визз Air, следовавший из Праги в Рим, был направлен в Венецию, а на рейсах из Лиссабона и Бухареста был активирован сигнал тревоги 7700.
  • Эксперты оценивают эти инциденты как скоординированную гибридную атаку, направленную на дезорганизацию транспортной инфраструктуры Европы.

Волна масштабных и скоординированных ложных угроз взрыва в воздушном пространстве Европы привела к дезорганизации авиасообщения по всему континенту. Десятки пассажирских самолетов были вынуждены подать сигнал бедствия и изменить курс.

Как сообщает влиятельное итальянское издание Репубблика со ссылкой на авиационные власти, в общей сложности не менее 25 пассажирских рейсов получили предупреждения о наличии на борту взрывных устройств. Большинство из них совершили экстренную аварийную посадку в незапланированных аэропортах.

Тревога в воздухе и экстренная посадка в Венеции

Анонимные угрозы создали тяжелую ситуацию, особенно на итальянском и центральноевропейском направлениях:

  • 9 рейсов, связанных с Италией: Девять из воздушных судов, подвергшихся угрозе, были напрямую связаны с итальянскими аэропортами;

  • Изменение курса самолета Визз Air: После того как на борт венгерского лоукостера Визз Air, выполнявшего регулярный рейс из Праги в Рим, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, экипаж резко изменил курс и совершил экстренную посадку в аэропорту Венеции. Самолет, все пассажиры и багаж были тщательно проверены специальными службами;

  • Сигнал бедствия над Парижем (Скуавк 7700): Лайнер Аирбус А321-251Н, вылетевший из Лиссабона, при приближении к Парижу активировал международный код экстренной аварийной ситуации — код 7700, сигнализирующий о нестандартной ситуации на борту;

  • Угроза на румынском рейсе: Аналогичный сигнал тревоги был подан лайнером Boeing 737-8Х6 румынской авиакомпании, следовавшим из Праги в Бухарест. Воздушное судно было вынуждено снизиться под контролем спасательных и оперативных служб.

«Это тщательно спланированная гибридная атака»: кто стоит за хаосом?

Европейские силовые структуры и эксперты по авиационной безопасности подчеркивают, что происходящее — не просто случайное хулиганство:

  • Целенаправленная дестабилизация: Утверждается, что массовые угрозы, осуществленные одновременно, являются скоординированной гибридной операцией, направленной на создание хаоса и паники в критической транспортной инфраструктуре Европейского союза;

  • Письма радикальных групп: По данным аэропорта Рима, часть сообщений с угрозами была отправлена по электронной почте от имени радикальных групп, намеренных дестабилизировать ситуацию в небе Европы;

  • Международное расследование: В настоящее время полиция и спецслужбы нескольких европейских стран проводят совместное расследование с целью установления источника этих сообщений.

Эта волна ложных сообщений продемонстрировала уязвимость транспортной системы континента перед лицом психологического давления и «телефонного терроризма», нанеся авиакомпаниям огромный логистический и финансовый ущерб.

Wizz AirЕвропейская авиациягибридная атакателефонный терроризм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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