Чрезвычайный хаос в небе Европы: 25 самолетов совершили посадку, в воздухе объявлена тревога «код 7700»

Волна масштабных и скоординированных ложных угроз взрыва в воздушном пространстве Европы привела к дезорганизации авиасообщения по всему континенту. Десятки пассажирских самолетов были вынуждены подать сигнал бедствия и изменить курс.

Как сообщает влиятельное итальянское издание Репубблика со ссылкой на авиационные власти, в общей сложности не менее 25 пассажирских рейсов получили предупреждения о наличии на борту взрывных устройств. Большинство из них совершили экстренную аварийную посадку в незапланированных аэропортах.

Тревога в воздухе и экстренная посадка в Венеции

Анонимные угрозы создали тяжелую ситуацию, особенно на итальянском и центральноевропейском направлениях:

9 рейсов, связанных с Италией: Девять из воздушных судов, подвергшихся угрозе, были напрямую связаны с итальянскими аэропортами;

Изменение курса самолета Визз Air: После того как на борт венгерского лоукостера Визз Air, выполнявшего регулярный рейс из Праги в Рим, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, экипаж резко изменил курс и совершил экстренную посадку в аэропорту Венеции. Самолет, все пассажиры и багаж были тщательно проверены специальными службами;

Сигнал бедствия над Парижем (Скуавк 7700): Лайнер Аирбус А321-251Н , вылетевший из Лиссабона, при приближении к Парижу активировал международный код экстренной аварийной ситуации — код 7700 , сигнализирующий о нестандартной ситуации на борту;

Угроза на румынском рейсе: Аналогичный сигнал тревоги был подан лайнером Boeing 737-8Х6 румынской авиакомпании, следовавшим из Праги в Бухарест. Воздушное судно было вынуждено снизиться под контролем спасательных и оперативных служб.

«Это тщательно спланированная гибридная атака»: кто стоит за хаосом?

Европейские силовые структуры и эксперты по авиационной безопасности подчеркивают, что происходящее — не просто случайное хулиганство:

Целенаправленная дестабилизация: Утверждается, что массовые угрозы, осуществленные одновременно, являются скоординированной гибридной операцией, направленной на создание хаоса и паники в критической транспортной инфраструктуре Европейского союза;

Письма радикальных групп: По данным аэропорта Рима, часть сообщений с угрозами была отправлена по электронной почте от имени радикальных групп, намеренных дестабилизировать ситуацию в небе Европы;

Международное расследование: В настоящее время полиция и спецслужбы нескольких европейских стран проводят совместное расследование с целью установления источника этих сообщений.

Эта волна ложных сообщений продемонстрировала уязвимость транспортной системы континента перед лицом психологического давления и «телефонного терроризма», нанеся авиакомпаниям огромный логистический и финансовый ущерб.