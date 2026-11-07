В Египте построят город с 22-километровыми водными путями

На побережье Средиземного моря в Египте, недалеко от города Марса-Матрух, планируется строительство нового города под названием «Алам-эль-Рум». В рамках проекта, который займет площадь 20,6 квадратных километров, будут построены 22-километровые водные пути, современные жилые дома и туристические комплексы. Об этом сообщает «Накед Скиенке».

Согласно проекту, в городе будут созданы лагуны и водные каналы, соединенные с морем. Они будут проходить между жилыми домами и общественными зданиями, выполняя не только эстетическую функцию, но и служа для сбора и отвода дождевых вод во время сильных ливней.

При проектировании города были учтены климатические и природные особенности северного побережья Египта. Здания будут построены таким образом, чтобы эффективно использовать прохладный морской бриз и солнечный свет. Также учитывается вероятность повышения уровня моря, в связи с чем планируется расположить территорию города выше уровня моря.

Для защиты побережья будут использованы и природные методы. Вдоль берега будут высажены растения, а для сбора и очистки дождевой воды будут созданы заболоченные территории. Кроме того, будут укреплены песчаные дюны и восстановлены природные экосистемы.

Проект, разработанный по заказу компании «Катари Диар», предусматривает строительство пляжей, жилых домов у лагун, отелей, зон отдыха, полей для гольфа, образовательных учреждений и бизнес-центра.

Главной дорогой города станет широкий бульвар, который соединит международную яхтенную гавань на побережье Средиземного моря с транспортным узлом внутри города. Также в прибрежной зоне будут построены площадка для культурных мероприятий, амфитеатр, яхт-клуб, мечеть и рынки. Авторы проекта стремятся превратить город в центр культуры и туризма, который будет привлекать путешественников круглый год.

Ожидается, что первый этап строительства начнется в 2030 году. Сначала будет освоено четыре квадратных километра территории, где построят пляжи, лагуны, соединенные с открытым морем, и яхтенную гавань в центре города.

Для справки: в последние годы Египет уделяет особое внимание строительству новых городов. В частности, начато строительство новой административной столицы в восточной части Каира. Ее первоначальный проект был разработан архитектурным бюро «СОМ», а затем усовершенствован международной консалтинговой компанией «Дар ал-Хандасах Шаир &амп; Партнерс».