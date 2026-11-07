«ИИ — новое золото США»: Трамп на фоне кризиса объявил эру «суперинтеллекта»

·73·Мир
«ИИ — новое золото США»: Трамп на фоне кризиса объявил эру «суперинтеллекта»

Президент США Дональд Трамп заявил о стопроцентной поддержке ускоренного развития сферы искусственного интеллекта (ИИ) и официально предложил ввести в оборот термин «суперинтеллект» (суперинтеллигенке) для обозначения нового этапа технологической гонки.

Американский лидер в своем заявлении в социальной сети Truth Social подчеркнул, что Белый дом готов к полному сотрудничеству с администрациями всех штатов, заинтересованных во внедрении инноваций.

«Это настоящее золото»: резкое заявление Трампа

Дональд Трамп высоко оценил экономическую мощь, которую новые технологии принесут стране, и выразил жесткое отношение к скептикам и сторонникам ограничений:

  • Источник национального богатства: Президент назвал передовые разработки в области ИИ настоящим «новым золотом» США;

  • Критика ограничений: Глава государства подчеркнул, что только «совершенно глупое руководство» может отказаться от огромного богатства, которое этот сектор приносит государству и гражданам;

  • Широкое сотрудничество со штатами: Федеральное правительство полностью открывает двери для ускорения развития инфраструктуры искусственного интеллекта во всех регионах.

Попытка спасения после кризиса на Уолл-стрит и ИИ-революция

Столь активная и решительная позиция лидера Белого дома не случайна. Его выступление совпало с масштабным финансовым обвалом на фондовых биржах Уолл-стрит:

  • Паника на 2 триллиона долларов: Всего за несколько часов торгов из-за резкого падения акций производителей чипов и ИТ-гигантов рыночная капитализация сократилась почти на 2 триллиона долларов;

  • Опасения инвесторов: Победа представителей Демократической партии на важных губернаторских выборах в США вызвала опасения по поводу возможного ужесточения экологических ограничений на строительство энергоемких дата-центров;

  • Цель — успокоить рынок: По мнению экспертов, своими громкими заявлениями о «суперинтеллекте» и новой технологической волне Трамп пытается успокоить крупных инвесторов, охваченных паникой, и вернуть их доверие.

Дональд ТрампИскусственный интеллектУолл-стритTruth Social
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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