«ИИ — новое золото США»: Трамп на фоне кризиса объявил эру «суперинтеллекта»

Президент США Дональд Трамп заявил о стопроцентной поддержке ускоренного развития сферы искусственного интеллекта (ИИ) и официально предложил ввести в оборот термин «суперинтеллект» (суперинтеллигенке) для обозначения нового этапа технологической гонки.

Американский лидер в своем заявлении в социальной сети Truth Social подчеркнул, что Белый дом готов к полному сотрудничеству с администрациями всех штатов, заинтересованных во внедрении инноваций.

«Это настоящее золото»: резкое заявление Трампа

Дональд Трамп высоко оценил экономическую мощь, которую новые технологии принесут стране, и выразил жесткое отношение к скептикам и сторонникам ограничений:

Источник национального богатства: Президент назвал передовые разработки в области ИИ настоящим «новым золотом» США;

Критика ограничений: Глава государства подчеркнул, что только «совершенно глупое руководство» может отказаться от огромного богатства, которое этот сектор приносит государству и гражданам;

Широкое сотрудничество со штатами: Федеральное правительство полностью открывает двери для ускорения развития инфраструктуры искусственного интеллекта во всех регионах.

Попытка спасения после кризиса на Уолл-стрит и ИИ-революция

Столь активная и решительная позиция лидера Белого дома не случайна. Его выступление совпало с масштабным финансовым обвалом на фондовых биржах Уолл-стрит: