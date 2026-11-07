«ИИ — новое золото США»: Трамп на фоне кризиса объявил эру «суперинтеллекта»
Президент США Дональд Трамп заявил о стопроцентной поддержке ускоренного развития сферы искусственного интеллекта (ИИ) и официально предложил ввести в оборот термин «суперинтеллект» (суперинтеллигенке) для обозначения нового этапа технологической гонки.
Американский лидер в своем заявлении в социальной сети Truth Social подчеркнул, что Белый дом готов к полному сотрудничеству с администрациями всех штатов, заинтересованных во внедрении инноваций.
«Это настоящее золото»: резкое заявление Трампа
Дональд Трамп высоко оценил экономическую мощь, которую новые технологии принесут стране, и выразил жесткое отношение к скептикам и сторонникам ограничений:
Источник национального богатства: Президент назвал передовые разработки в области ИИ настоящим «новым золотом» США;
Критика ограничений: Глава государства подчеркнул, что только «совершенно глупое руководство» может отказаться от огромного богатства, которое этот сектор приносит государству и гражданам;
Широкое сотрудничество со штатами: Федеральное правительство полностью открывает двери для ускорения развития инфраструктуры искусственного интеллекта во всех регионах.
Попытка спасения после кризиса на Уолл-стрит и ИИ-революция
Столь активная и решительная позиция лидера Белого дома не случайна. Его выступление совпало с масштабным финансовым обвалом на фондовых биржах Уолл-стрит:
Паника на 2 триллиона долларов: Всего за несколько часов торгов из-за резкого падения акций производителей чипов и ИТ-гигантов рыночная капитализация сократилась почти на 2 триллиона долларов;
Опасения инвесторов: Победа представителей Демократической партии на важных губернаторских выборах в США вызвала опасения по поводу возможного ужесточения экологических ограничений на строительство энергоемких дата-центров;
Цель — успокоить рынок: По мнению экспертов, своими громкими заявлениями о «суперинтеллекте» и новой технологической волне Трамп пытается успокоить крупных инвесторов, охваченных паникой, и вернуть их доверие.
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