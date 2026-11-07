Знаменитая новогодняя елка Нью-Йорка отправилась в путь длиной 322 километра

·74·Мир
Знаменитая новогодняя елка Нью-Йорка отправилась в путь длиной 322 километра

В США знаменитая елка, которую ежегодно устанавливают в Рокфеллеровском центре в честь новогодних праздников, вновь отправилась в свой долгий путь. 5 ноября 75-летнее дерево высотой 23 метра и весом около 11 тонн было срублено и погружено на специальный грузовик.

Елку везут в Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. Ожидается, что она прибудет на место назначения 7 ноября. Транспортировка дерева требует специального транспортного средства и соответствующей подготовки, так как его внушительные размеры и вес требуют принятия особых мер предосторожности во время перевозки.

После установки в Рокфеллеровском центре елку празднично украсят. На ее ветвях разместят более 50 тысяч разноцветных огней, а на вершине установят знаменитую звезду Сваровски.

2 декабря состоится традиционная торжественная церемония, во время которой огни на елке будут зажжены впервые. Это событие считается одной из самых ожидаемых праздничных традиций Нью-Йорка. Огромная елка в Рокфеллеровском центре ежегодно привлекает тысячи местных жителей и туристов.

Рокфеллеровский центрНью-Йоркновогодняя елка
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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