Участники японского шоу создают невероятные иллюзии с помощью своих тел (видео)

В популярном японском шоу «Маскуераде» (Касу Таишу) участники поражают зрителей своим творчеством и мастерством. Используя простые предметы, костюмы, изготовленные в домашних условиях, и движения тела, они демонстрируют на сцене необычные иллюзии.

В телепередаче, которая выходит в эфир с 1979 года, простые идеи превращаются в сложные сценические представления благодаря командной работе, точным скоординированным движениям и воображению.

В выступлениях участников человеческое тело становится инструментом для создания различных форм и образов. В результате зрители становятся свидетелями неожиданных сценических постановок и интересных визуальных эффектов.

Выступления на видео взяты из шоу «Маскуераде» телеканала Ниппон ТВ.