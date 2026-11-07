Участники японского шоу создают невероятные иллюзии с помощью своих тел (видео)

·87·Мир
Участники японского шоу создают невероятные иллюзии с помощью своих тел (видео)

В популярном японском шоу «Маскуераде» (Касу Таишу) участники поражают зрителей своим творчеством и мастерством. Используя простые предметы, костюмы, изготовленные в домашних условиях, и движения тела, они демонстрируют на сцене необычные иллюзии.

В телепередаче, которая выходит в эфир с 1979 года, простые идеи превращаются в сложные сценические представления благодаря командной работе, точным скоординированным движениям и воображению.

В выступлениях участников человеческое тело становится инструментом для создания различных форм и образов. В результате зрители становятся свидетелями неожиданных сценических постановок и интересных визуальных эффектов.

Выступления на видео взяты из шоу «Маскуераде» телеканала Ниппон ТВ.

MasqueradeKasou TaishouNippon TV
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Во время землетрясения хирурги защитили пациента своими телами (видео)Во время землетрясения хирурги защитили пациента своими телами (видео)7 августа 22:24В Японии можно взять бабушку в аренду на час за 23 доллараВ Японии можно взять бабушку в аренду на час за 23 доллара22 октября 11:30В Канаде таинственный остров исчез и спустя недели появился в другом местеВ Канаде таинственный остров исчез и спустя недели появился в другом месте29 октября 20:31США объявлены падающей державной: Трамп не смог защитить своего близкого союзникаСША объявлены падающей державной: Трамп не смог защитить своего близкого союзника19 сентября 22:29Король YouTube МрБеаст первым преодолел отметку в полмиллиарда подписчиковКороль YouTube МрБеаст первым преодолел отметку в полмиллиарда подписчиков14 июня 16:56NASA запечатлела на снимке Марса загадочного «шагающего человека»?NASA запечатлела на снимке Марса загадочного «шагающего человека»?4 августа 16:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца