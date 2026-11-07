Пожар в автобусе возле Чорсу: стали известны подробности (видео)
В Шайхантахурском районе города Ташкента загорелся автобус, принадлежащий 7-му автобусному парку. В результате инцидента транспортное средство получило повреждения, пострадавших нет.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента, 7 ноября в 12:01 поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Лайлитогон.
После этого спасательные расчеты прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Пламя было взято под контроль в кратчайшие сроки и полностью ликвидировано в 12:09.
Сообщается, что пожар произошел в транспортном средстве 7-го автобусного парка. В результате инцидента автобус поврежден, среди граждан пострадавших нет.
На данный момент дополнительная информация о причинах возникновения пожара не предоставлялась.
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