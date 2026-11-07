Паника на Уолл-стрит: на мировых биржах «рухнул» рынок искусственного интеллекта и чипов

На фондовом рынке США зафиксирован самый страшный обвал за последние годы. Высокотехнологичный индекс Nasdaq рухнул сразу на 5,52%, а Дов Джонес, объединяющий промышленных гигантов, потерял более 1800 пунктов (-3,44%).

В результате этой финансовой паники, которую аналитики Reuters и КНБК назвали «пожаром на фондовом рынке», биржи за несколько часов лишились рыночной капитализации на сумму около 2 триллионов долларов.

«Бойня» производителей ИИ и микрочипов

Главным эпицентром панических распродаж в ходе торговой сессии стали индустрия искусственного интеллекта (ИИ) и полупроводников. Филадельфийский индекс полупроводников (СОКс) рухнул на 12,25%, показав второй худший результат за всю историю наблюдений:

Nvidia: акции компании, являющейся абсолютным лидером ИИ-революции, подешевели на 9,26% , потеряв за день 374 миллиарда долларов;

Микрон, AMD и Марвелл: ценные бумаги каждого из этих производителей чипов упали в цене на 17% ;

СанДиск: за один торговый день рухнула на рекордные 22,26% ;

Потери «Великолепной семерки»: 7 крупнейших ИТ-гигантов США за несколько часов торгов потеряли в общей сложности около 900 миллиардов долларов капитализации.

Индекс страха на Уолл-стрит (ВИКс) подскочил самыми высокими темпами за последние два года — более чем на 65%.

Почему инвесторы начали бегство?

Данный кризис возник на фоне объявления результатов промежуточных выборов в США:

Губернаторская гонка и новые барьеры: Победа представителей Демократической партии в ключевых штатах вызвала у инвесторов опасения по поводу экологических ограничений. В частности, ожидается введение жестких ограничений на строительство дата-центров, потребляющих огромное количество энергии, необходимой для искусственного интеллекта;

Кризис спекулятивных ожиданий: Финансисты, осознав, что стремительное расширение технологий искусственного интеллекта может замедлиться, начали в экстренном порядке переоценивать риски. Многие эксперты называют это лопанием искусственно раздутого «пузыря ИИ».

Последствия докатились и до азиатских рынков: бегство и новые риски

Паника в Нью-Йорке мгновенно распространилась на Азиатско-Тихоокеанский регион:

Япония: вслед за убытками высокотехнологичных экспортеров индекс Никкеи 225 рухнул сразу на 4,01% ;

Тайвань: акции TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, резко подешевели, потянув индекс ТВИИ вниз на 2,36% ;

Южная Корея: из-за падения котировок Samsung Электроникс и СК Хйникс индекс Коспи потерял 1,32%.

Инвесторы ищут безопасную гавань:

Капитал, выведенный с фондового рынка, был немедленно направлен в защитные активы. В результате на мировом рынке выросли цены на сырье — стоимость сырой нефти увеличилась на 3–4%, а золото и серебро демонстрируют самые сильные темпы недельного роста, не наблюдавшиеся с конца лета.