Провалился ли предложенный Путиным «газовый хаб»? Турция поставила России условие

·99·Мир
Провалился ли предложенный Путиным «газовый хаб»? Турция поставила России условие
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  • Турция планирует сократить закупки российского газа из-за его высокой стоимости и перейти на более дешевые альтернативные источники, включая газ из США.
  • Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что если Москва не пересмотрит ценовую политику и не предоставит скидки, объемы импорта будут сокращаться.
  • В настоящее время Турция осуществляет импорт газа по 14 различным направлениям, стремясь не допустить монополии в энергетике.

Турция намерена сократить объемы природного газа, закупаемого у России, перейдя на более дешевые альтернативные источники поставок. Если Москва не пересмотрит ценовую политику и не предоставит скидки, Анкара продолжит сокращать закупки.

Об этом резком заявлении сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на конференции в Стамбуле.

«Дело не в политике, а в цене»: жесткая позиция Турции

Министр энергетики объяснил позицию Анкары открыто и с цифрами:

  • Почему выбирают газ из США? «Причина, по которой мы покупаем меньше газа у России и больше у США, очень проста: здесь нет никакой политики, все дело в цене. Российский газ слишком дорогой», — подчеркнул Байрактар;

  • Полного отказа не будет, но альтернативы найдутся: Официальная Анкара не собирается полностью отказываться от российского газа, однако в соответствии с рыночными правилами продолжит выбирать наиболее выгодные и доступные предложения;

  • 14 направлений импорта: Министр подчеркнул, что Турция не допустит монополии в энергетике — в настоящее время страна осуществляет импорт газа по 14 различным направлениям (включая трубопроводные поставки из России, Азербайджана и Ирана, а также терминалы сжиженного газа).

Что стало с проектом Путина «Турецкий газовый хаб»?

В 2022 году президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по созданию крупного газового хаба на территории Турции взамен взорванных трубопроводов «Северный поток».

  • План Анкары: Турция поддержала эту идею, предложив превратить хаб в независимую платформу, через которую в Европу будет продаваться газ не только из России, но и из всех соседних государств;

  • Хладнокровие «Газпрома»: По сообщениям Bloomberg, в последнее время российский монополист «Газпром» практически утратил интерес к газовому хабу в Турции, и проект перестал обсуждаться даже внутри самой компании.

Условие, поставленное Анкарой по ценовому вопросу, свидетельствует о том, что позиции России на одном из крупнейших и важнейших рынков продолжают ослабевать.

Алпарслан БайрактарГазпромТурецкий газовый хабРоссийско-турецкие энергетические отношения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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