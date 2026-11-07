Провалился ли предложенный Путиным «газовый хаб»? Турция поставила России условие

Турция намерена сократить объемы природного газа, закупаемого у России, перейдя на более дешевые альтернативные источники поставок. Если Москва не пересмотрит ценовую политику и не предоставит скидки, Анкара продолжит сокращать закупки.

Об этом резком заявлении сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на конференции в Стамбуле.

«Дело не в политике, а в цене»: жесткая позиция Турции

Министр энергетики объяснил позицию Анкары открыто и с цифрами:

Почему выбирают газ из США? «Причина, по которой мы покупаем меньше газа у России и больше у США, очень проста: здесь нет никакой политики, все дело в цене. Российский газ слишком дорогой», — подчеркнул Байрактар;

Полного отказа не будет, но альтернативы найдутся: Официальная Анкара не собирается полностью отказываться от российского газа, однако в соответствии с рыночными правилами продолжит выбирать наиболее выгодные и доступные предложения;

14 направлений импорта: Министр подчеркнул, что Турция не допустит монополии в энергетике — в настоящее время страна осуществляет импорт газа по 14 различным направлениям (включая трубопроводные поставки из России, Азербайджана и Ирана, а также терминалы сжиженного газа).

Что стало с проектом Путина «Турецкий газовый хаб»?

В 2022 году президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по созданию крупного газового хаба на территории Турции взамен взорванных трубопроводов «Северный поток».

План Анкары: Турция поддержала эту идею, предложив превратить хаб в независимую платформу, через которую в Европу будет продаваться газ не только из России, но и из всех соседних государств;

Хладнокровие «Газпрома»: По сообщениям Bloomberg, в последнее время российский монополист «Газпром» практически утратил интерес к газовому хабу в Турции, и проект перестал обсуждаться даже внутри самой компании.

Условие, поставленное Анкарой по ценовому вопросу, свидетельствует о том, что позиции России на одном из крупнейших и важнейших рынков продолжают ослабевать.