Лопнул ли «пузырь» искусственного интеллекта? Nvidia, AMD и Samsung потеряли сотни миллиардов

5 ноября на фондовом рынке США наблюдалась одна из самых резких распродаж за последние месяцы. Индекс Nasdaq рухнул на 5,52%, войдя в зону коррекции, а Дов Джонес за один день потерял 1 833 пункта. Удар по акциям компаний, занимающихся искусственным интеллектом и производством микрочипов, оказался особенно тяжелым. Однако главный вопрос, вызвавший панику на рынке, звучит так: смогут ли колоссальные средства, вкладываемые в сферу ИИ, принести ожидаемую прибыль?

Резкое падение на биржевых торгах в Нью-Йорке отразилось и на мировых финансовых рынках. Инвесторы начали массово распродавать акции технологических гигантов, а ценные бумаги производителей чипов подешевели на двузначные проценты.

Эта ситуация была связана с политической неопределенностью после промежуточных выборов в США, новыми опасениями относительно инфраструктуры искусственного интеллекта и огромными расходами технологических компаний.

Согласно данным Reuters и Ассокиатед Пресс, 5 ноября основные фондовые индексы США резко упали. Для Nasdaq это стало одним из худших торговых дней за последние 19 месяцев.

Сколько средств потерял Уолл-стрит за один день?

По итогам торгов 5 ноября основные фондовые индексы США показали следующие результаты:

Nasdaq Компосите — снизился на 5,52%, составив 24 315 пунктов;

Дов Джонес Индустриал Авераге — упал на 1 833,06 пункта, или на 3,44%, закрывшись на отметке 51 523,06 пункта;

С&амп;П 500 — снизился на 4,36%, достигнув 7 353,73 пункта;

Русселл 2000 — подешевел на 4,45%.

Особое внимание инвесторов привлекла ситуация с индексом Nasdaq. Он опустился более чем на 10% от своего рекордного уровня, зафиксированного в октябре. Это означает, что на фондовом рынке наступило состояние, называемое «коррекцией».

Рыночная стоимость крупных компаний также значительно сократилась. Капитализация компаний, входящих в индекс С&амп;П 500, уменьшилась почти на 3 триллиона долларов. Потери в индексе Насдак-100 оцениваются примерно в 2,3 триллиона долларов.

«Великолепная семерка», объединяющая крупнейшие технологические компании рынка, также получила сильный удар. Их общая рыночная стоимость сократилась более чем на 1 триллион долларов.

Одна только Nvidia потеряла 374 миллиарда долларов

Основными целями распродаж в этот раз стали компании, производящие микрочипы и инфраструктуру для центров обработки данных, необходимых для технологий искусственного интеллекта.

Одни из самых больших потерь пришлись на долю Nvidia. Акции компании, считающейся одним из главных бенефициаров революции искусственного интеллекта, за один день подешевели на 9,26%. В результате ее рыночная стоимость сократилась примерно на 374 миллиарда долларов.

Другие производители чипов также не смогли избежать резкого падения:

Акции Микрон — на 17,46%;

Акции AMD — на 17,26%;

Акции Броадком — на 10,43%;

Акции СанДиск — на 22,26%.

Индекс полупроводниковой промышленности Филаделфиа Семикондуктор Индекс (СОКс) также упал более чем на 12%.

Эти цифры показывают, что инвесторы спешили вывести средства не из одной или двух компаний, а из всей отрасли, связанной с инфраструктурой ИИ.

Что напугало инвесторов: лопается ли «пузырь» ИИ?

Одной из важных причин резких изменений на рынке стали результаты промежуточных выборов, прошедших в США 3 ноября.

Тот факт, что Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, вызвал у инвесторов опасения по поводу возможного ужесточения мер регулирования в сфере искусственного интеллекта.

Особенно серьезно участников рынка обеспокоили возможные ограничения на строительство центров обработки данных — дата-центров.

Причина в том, что такие центры обеспечивают огромную вычислительную мощность, необходимую для работы систем искусственного интеллекта. Они требуют очень много электроэнергии, систем охлаждения, серверов и микрочипов.

Если строительство новых дата-центров замедлится или получение разрешений на них усложнится, это может повлиять на всю технологическую цепочку. Вероятно, от этого пострадают компании — от производителей чипов, таких как Nvidia, до поставщиков электроэнергии и серверного оборудования.

Кроме того, начали пересматриваться ожидания инвесторов относительно сферы ИИ.

В последние годы технологические компании объявляли о планах потратить сотни миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта. Однако вопрос о том, как быстро и в какой степени эти инвестиции принесут доход, остается одним из главных на рынке.

Некоторые эксперты отмечают, что стоимость акций могла значительно опередить реальные финансовые результаты компаний. Поэтому падение акций компаний, связанных с ИИ, можно расценивать как пересмотр завышенных ожиданий в технологическом секторе.

Паника распространилась и на азиатские рынки

Резкие распродажи в США оказали давление и на акции технологических компаний в Азии.

Потери наблюдались особенно на рынках, зависящих от производства чипов и экспорта высокотехнологичной продукции.

На торгах 6 ноября южнокорейский индекс Коспи упал почти на 6%, а тайваньский индекс ТАИЭКс — на 4,6%. Японский индекс Никкеи 225 также потерял около 6%.

В Южной Корее давление на рынок оказало удешевление акций Samsung Электроникс и СК Хйникс. На Тайване усилились опасения, связанные с TSMC, одним из крупнейших в мире контрактных производителей микрочипов.

Эта ситуация еще раз продемонстрировала, что изменения на рынке искусственного интеллекта влияют не только на технологических гигантов США, но и на всю цепочку производства чипов по всему миру.

Инвесторы ищут безопасности, но ситуация на рынке еще не стабильна

В периоды резких распродаж на фондовом рынке инвесторы обычно выходят из акций и обращают внимание на активы, считающиеся относительно безопасными.

В этот раз также наблюдался рост спроса на государственные облигации США. В то же время изменения произошли и на сырьевых рынках. 5 ноября цена на нефть марки Брент выросла примерно на 4,6%, а нефть ВТИ — на 3,35%.

Резкие колебания на рынке отразились и на индексе страха ВИКс. В некоторых торговых данных было зафиксировано, что индекс за один день вырос почти на 70%. Это показывает, насколько усилились беспокойство и неопределенность среди инвесторов.

Однако 6 ноября на рынке США наблюдалось частичное восстановление: Nasdaq вырос на 1,1%, а С&амп;П 500 — на 0,3%. Дов Джонес продолжил падение на 0,5%. Таким образом, несмотря на однодневное восстановление, недельные результаты для основных индексов остались отрицательными.

Это обычная коррекция или начало более крупного кризиса?

Пока нет достаточных оснований оценивать это падение на фондовом рынке США как начало нового финансового кризиса. Однако событие стало серьезным предупреждением для инвесторов.

Огромные инвестиции, вкладываемые в сферу искусственного интеллекта, строительство дата-центров, спрос на электроэнергию и будущие доходы технологических компаний теперь могут оцениваться более придирчиво.

Самое главное, события на рынке показали одну истину: даже крупнейшие и влиятельные технологические компании мира могут оставаться беззащитными перед лицом политических решений, экономических ожиданий и настроений инвесторов.

Искусственный интеллект, вероятно, останется одной из важнейших технологий будущего. Но это не значит, что акции каждой компании в этой сфере будут постоянно дорожать. Теперь главным критерием для инвесторов является не только перспектива технологии, но и то, когда и как потраченные миллиарды превратятся в реальную прибыль.