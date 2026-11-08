Трагедия в Канаде: мать и дочь погибли в результате нападения медведя гризли

·52·Мир
Трагедия в Канаде: мать и дочь погибли в результате нападения медведя гризли

В канадской провинции Британская Колумбия женщина и её дочь погибли в результате инцидента, который, предположительно, стал следствием нападения медведя гризли. Их тела были обнаружены в ходе поисковых работ.

Сообщается, что Дженни Балкаррас и её дочь Села Рид пропали без вести 1 ноября. После того как они не вернулись домой, близкие начали поиски. Позже автомобиль, принадлежавший женщине, был найден у начала туристического маршрута Снука Вест недалеко от города Белла-Кула.

Инцидент произошел на центральном побережье Британской Колумбии, примерно в восьми километрах к востоку от города Белла-Кула. Поисковые группы обнаружили тело женщины 2 ноября, а на следующий день — тело её дочери. Улики на месте происшествия указывают на вероятность нападения дикого животного. В настоящее время ведется расследование, основной версией которого является нападение медведя гризли.

Отмечается, что в этом же районе в ноябре 2025 года медведь гризли уже нападал на школьников и учителей. Тогда 11 человек получили ранения, однако найти животное не удалось.

По состоянию на 7 ноября сотрудники службы охраны природы поймали одного медведя гризли. Его причастность к данному инциденту устанавливается с помощью анализа ДНК и других улик. Власти пока не знают, участвовал ли в нападении один или несколько медведей.

Британская КолумбияБелла-КулаМедведь гризлиКанада
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Канаде медведь гризли напал на мать, ее 19-летняя дочь пропала без вестиВ Канаде медведь гризли напал на мать, ее 19-летняя дочь пропала без вести4 ноября 13:08В Канаде таинственный остров исчез и спустя недели появился в другом местеВ Канаде таинственный остров исчез и спустя недели появился в другом месте29 октября 20:31Туристы оказались лицом к лицу с огромным медведем гризлиТуристы оказались лицом к лицу с огромным медведем гризли19 июля 21:03Мужчина, отправившийся на рыбалку, случайно поймал «особую» рыбу и выиграл 1 миллион долларов!Мужчина, отправившийся на рыбалку, случайно поймал «особую» рыбу и выиграл 1 миллион долларов!Сегодня 00:1078-летний мужчина удивил всех, финишировав на Нью-Йоркском марафоне в 43-й раз78-летний мужчина удивил всех, финишировав на Нью-Йоркском марафоне в 43-й разСегодня 00:00Пятеро пропавших без вести в Тихом океане найдены живыми спустя 100 днейПятеро пропавших без вести в Тихом океане найдены живыми спустя 100 днейВчера 23:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца