Трагедия в Канаде: мать и дочь погибли в результате нападения медведя гризли

В канадской провинции Британская Колумбия женщина и её дочь погибли в результате инцидента, который, предположительно, стал следствием нападения медведя гризли. Их тела были обнаружены в ходе поисковых работ.

Сообщается, что Дженни Балкаррас и её дочь Села Рид пропали без вести 1 ноября. После того как они не вернулись домой, близкие начали поиски. Позже автомобиль, принадлежавший женщине, был найден у начала туристического маршрута Снука Вест недалеко от города Белла-Кула.

Инцидент произошел на центральном побережье Британской Колумбии, примерно в восьми километрах к востоку от города Белла-Кула. Поисковые группы обнаружили тело женщины 2 ноября, а на следующий день — тело её дочери. Улики на месте происшествия указывают на вероятность нападения дикого животного. В настоящее время ведется расследование, основной версией которого является нападение медведя гризли.

Отмечается, что в этом же районе в ноябре 2025 года медведь гризли уже нападал на школьников и учителей. Тогда 11 человек получили ранения, однако найти животное не удалось.

По состоянию на 7 ноября сотрудники службы охраны природы поймали одного медведя гризли. Его причастность к данному инциденту устанавливается с помощью анализа ДНК и других улик. Власти пока не знают, участвовал ли в нападении один или несколько медведей.