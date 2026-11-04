В Канаде медведь гризли напал на мать, ее 19-летняя дочь пропала без вести

·71·Мир
В Канаде медведь гризли напал на мать, ее 19-летняя дочь пропала без вести
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  • В провинции Британская Колумбия в Канаде в результате нападения медведя гризли погибла Дженни Балкаррас, а ее 19-летняя дочь пропала без вести.
  • Трагедия произошла на туристической тропе Снука-Уэст недалеко от города Белла-Кула, и в настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.
  • Сотрудники службы охраны природы и представители народа нухалк устанавливают специальные ловушки для поимки медведя, который может быть причастен к инциденту.

В канадской провинции Британская Колумбия нападение медведя гризли закончилось трагедией. В результате атаки хищника погибла женщина, а ее 19-летняя дочь до сих пор не найдена. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Как стало известно, Дженни Балкаррас и ее дочь пропали без вести в выходные дни. После того как связь с ними прервалась, близкие начали самостоятельные поиски. Позже автомобиль, принадлежащий женщине и ее дочери, был обнаружен в начальной точке туристического маршрута недалеко от города Белла-Кула.

Трагический инцидент произошел на центральном побережье провинции, в районе туристической тропы Снука-Уэст, расположенной примерно в 8 километрах к востоку от города Белла-Кула. 1 ноября сотрудники службы охраны природы, участвующие в поисковых работах, обнаружили тело женщины. Поиски ее 19-летней дочери продолжаются.

По местным данным, нападения медведей гризли на людей в этом районе случаются крайне редко. Однако в ноябре прошлого года в этих же краях медведь напал на группу школьников и учителей. Тогда пострадали 11 человек. Хищник вышел из леса и атаковал группу учеников, которые обедали рядом с прогулочной тропой. Несмотря на масштабные поиски, найти его тогда не удалось.

Лидер народа нухалк Сэмюэл Шунер сообщил, что в настоящее время устанавливаются специальные ловушки для поимки медведя, который может быть причастен к данному инциденту. Он также попросил представителей СМИ не беспокоить местное население.

На данный момент основные усилия сосредоточены на поиске пропавшей 19-летней девушки и идентификации животного, ставшего причиной трагедии.

Британская КолумбияБелла-КулаМедведь гризлиСнука-Уэст
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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