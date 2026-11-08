Отабек Умаров пообещал подарить Бобуржону Омонову «Гелик» его мечты (видео)

·87·Спорт
Отабек Умаров пообещал подарить Бобуржону Омонову «Гелик» его мечты (видео)

Давняя мечта узбекского параспортсмена Бобуржона Омонова может вскоре осуществиться. Во время встречи со спортсменом Отабек Умаров пообещал подарить ему автомобиль «Гелик», о котором тот давно мечтал.

Видеозаписи этой встречи распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей. Как выяснилось, Бобуржон Омонов уже давно мечтал об автомобиле марки Mercedes-Benz G-Class.

Обещание Отабека Умарова было тепло встречено интернет-пользователями. Многие поддержали эту инициативу и выразили надежду, что мечта Бобуржона Омонова скоро воплотится в жизнь.

На данный момент дата вручения автомобиля не сообщается. Тем не менее, встреча и состоявшаяся на ней искренняя беседа вызвали множество положительных откликов в социальных сетях.

Бобуржон ОмоновОтабек УмаровПаралимпийские игры
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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