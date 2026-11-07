Пятеро пропавших без вести в Тихом океане найдены живыми спустя 100 дней

·49·Мир
Пятеро пропавших без вести в Тихом океане найдены живыми спустя 100 дней
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Пятеро человек, пропавших в Тихом океане на 100 дней, были найдены живыми на островах Кирибати.
  • Группа из девяти человек, вышедшая в путь из штата Чуук (Микронезия)
  • 30 июля 2026 года, оказалась в открытом океане из-за шторма, и четверо из них погибли во время плавания.
  • Трое мужчин и двое подростков, спасенных из лодки, страдали от сильного обезвоживания и нехватки продовольствия. Сейчас их состояние улучшается.

Пятеро человек, дрейфовавших в Тихом океане почти 100 дней, были найдены живыми на одном из островов Кирибати. Самое удивительное, что они преодолели тысячи километров по морю и оказались на острове в 5 400 километрах от родных мест.

Как выяснилось, инцидент начался 30 июля 2026 года. Девять членов семьи, проживающие в штате Чуук (Микронезия), отправились в обычную, примерно часовую поездку на лодке между островами Мурило и Руо. Однако в пути начался сильный шторм, который унес их лодку в открытый океан. В результате судно осталось без топлива и дрейфовало на огромное расстояние по течению.

После того как лодка не прибыла в пункт назначения, Береговая охрана США начала поисково-спасательную операцию. Несмотря на то, что за 10 дней было обследовано более 85 тысяч квадратных километров океана, найти их не удалось. Позже поиски были прекращены.

Спустя почти три месяца, 1 ноября, жители острова Фаннинг в Кирибати заметили дрейфующую лодку. Внутри находились трое взрослых мужчин и двое подростков. Местные жители спасли их и оказали медицинскую помощь. Выяснилось, что из группы в девять человек выжили только пятеро, четверо скончались во время плавания.

Состояние спасенных было крайне тяжелым: они страдали от сильного обезвоживания и нехватки продовольствия. Врачи оказали им первую помощь и провели внутривенную регидратацию. Сообщается, что сейчас их состояние улучшается.

Губернатор штата Чуук (Микронезия) Александр Наррун сообщил, что ведет переговоры с правительством Кирибати о возвращении выживших на родину.

Согласно источникам, выжившие провели в открытом океане почти три месяца. То, как им удалось выжить в таких суровых условиях, остается одним из самых удивительных аспектов этой истории.

МикронезияКирибатиТихий океанБереговая охрана США
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Чудо в океане: 5 человек, дрейфовавших почти 3 месяца, найдены в 5500 км от домаЧудо в океане: 5 человек, дрейфовавших почти 3 месяца, найдены в 5500 км от дома2 ноября 22:33Спустя 34 года в леднике обнаружили тела двух альпинистовСпустя 34 года в леднике обнаружили тела двух альпинистов21 августа 13:30Как отец после 24 лет поисков нашел свою пропавшую дочь?Как отец после 24 лет поисков нашел свою пропавшую дочь?13 октября 08:40В Гранд-Каньоне нашли тело 53-летнего пилота, пропавшего без вестиВ Гранд-Каньоне нашли тело 53-летнего пилота, пропавшего без вести19 сентября 14:18Рыбак спасся живым в океане спустя восемь днейРыбак спасся живым в океане спустя восемь дней9 сентября 14:47Страшный пожар на пассажирском пароме на Филиппинах: более 80 человек пропали без вестиСтрашный пожар на пассажирском пароме на Филиппинах: более 80 человек пропали без вести10 сентября 12:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца