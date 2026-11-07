Пятеро пропавших без вести в Тихом океане найдены живыми спустя 100 дней

Пятеро человек, дрейфовавших в Тихом океане почти 100 дней, были найдены живыми на одном из островов Кирибати. Самое удивительное, что они преодолели тысячи километров по морю и оказались на острове в 5 400 километрах от родных мест.

Как выяснилось, инцидент начался 30 июля 2026 года. Девять членов семьи, проживающие в штате Чуук (Микронезия), отправились в обычную, примерно часовую поездку на лодке между островами Мурило и Руо. Однако в пути начался сильный шторм, который унес их лодку в открытый океан. В результате судно осталось без топлива и дрейфовало на огромное расстояние по течению.

После того как лодка не прибыла в пункт назначения, Береговая охрана США начала поисково-спасательную операцию. Несмотря на то, что за 10 дней было обследовано более 85 тысяч квадратных километров океана, найти их не удалось. Позже поиски были прекращены.

Спустя почти три месяца, 1 ноября, жители острова Фаннинг в Кирибати заметили дрейфующую лодку. Внутри находились трое взрослых мужчин и двое подростков. Местные жители спасли их и оказали медицинскую помощь. Выяснилось, что из группы в девять человек выжили только пятеро, четверо скончались во время плавания.

Состояние спасенных было крайне тяжелым: они страдали от сильного обезвоживания и нехватки продовольствия. Врачи оказали им первую помощь и провели внутривенную регидратацию. Сообщается, что сейчас их состояние улучшается.

Губернатор штата Чуук (Микронезия) Александр Наррун сообщил, что ведет переговоры с правительством Кирибати о возвращении выживших на родину.

Согласно источникам, выжившие провели в открытом океане почти три месяца. То, как им удалось выжить в таких суровых условиях, остается одним из самых удивительных аспектов этой истории.