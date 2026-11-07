В Кыргызстане построят самый длинный в мире стеклянный мост длиной 732 метра

В Кыргызстане реализуется масштабный проект, который должен удивить туристов. В национальном парке «Ала-Арча» планируется возвести подвесной стеклянный мост длиной 732 метра. Это сооружение может быть внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный стеклянный мост в мире.

По данным администрации национального парка, Управлением делами Президента Кыргызстана были представлены предварительные эскизы проекта. Также состоялась встреча с представителями европейской компании, ответственной за выполнение строительных работ.

Согласно плану, строительные работы начнутся в ноябре текущего года. Полное завершение проекта и открытие моста для туристов намечено на конец 2027 года.

Ожидается, что новое сооружение станет важной частью крупного туристического комплекса. Рядом с мостом также будет организован экотуристический маршрут, ведущий от плато Тепши к горе Теке-Тоо и местному водопаду.

Стоит отметить, что в национальном парке «Ала-Арча» продолжаются работы по развитию туристической инфраструктуры. Здесь уже запущена канатная дорога и построены зоны отдыха. Также завершается строительство пятизвездочного отеля.

Для справки: государственный природный парк «Ала-Арча» расположен в 30–40 километрах к югу от Бишкека, на северном склоне Кыргызского хребта. Основанный в 1976 году, этот объект привлекает туристов и альпинистов своими высокими горами, уникальными пейзажами и природной красотой.

Ожидается, что после завершения строительства 732-метровый стеклянный мост станет одной из самых примечательных туристических достопримечательностей Кыргызстана.