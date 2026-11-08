78-летний мужчина удивил всех, финишировав на Нью-Йоркском марафоне в 43-й раз

Участие 78-летнего Джеймса Томаса в Нью-Йоркском марафоне, прошедшем в США, привлекло внимание многих. Он преодолел дистанцию в 42,2 километра почти за 14 часов, успешно завершив свой 43-й марафон в истории соревнований.

Интересно, что в этом году Томас стал последним участником, добравшимся до финиша. Он вышел на дистанцию утром 1 ноября и пересек финишную черту в Центральном парке Нью-Йорка около 23:20 вечера.

Ожидавшие его болельщики и организаторы встретили пожилого человека аплодисментами. После почти 14-часового забега ему, как и другим участникам, была вручена почетная медаль.

Как стало известно, Джеймс Томас впервые принял участие в Нью-Йоркском марафоне в 1980 году. С тех пор ему удалось финишировать в этом соревновании 43 раза. Ожидается, что марафон 2026 года станет для него последним.

По словам Томаса, важно, чтобы желание человека и его физические возможности соответствовали друг другу. Он считает, что разум может хотеть продолжать движение, но для этого тело также должно находить силы.

То, что 78-летний мужчина сохранял интерес к марафону на протяжении почти полувека и завершил очередное соревнование до конца, стало примером для многих.