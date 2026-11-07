«Башакшехир» совершил камбэк в Измире и одержал важную выездную победу

·80·Спорт
«Башакшехир» совершил камбэк в Измире и одержал важную выездную победу
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  • В 11-м туре турецкой Суперлиги клуб «Башакшехир» одержал волевую победу над «Гёзтепе» в гостях со счетом 2:1.
  • На 18-й минуте встречи Хуан открыл счет, но Дэви Зельке восстановил равновесие на 22-й минуте, а Эдин Вишча забил победный гол на 83-й минуте.
  • Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов провел на поле 86 минут, а Аббосбек Файзуллаев остался в запасе.

В рамках 11-го тура турецкой Суперлиги стамбульский клуб «Башакшехир» в гостях на поле «Гёзтепе» в сложном матче оформил волевую победу со счетом 2:1.

В этом поединке, находившемся в центре внимания узбекских футбольных болельщиков, капитан национальной сборной Эльдор Шомуродов вышел в стартовом составе стамбульцев, а еще один наш талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев на этот раз остался в запасе.

Быстрый ответ и решающий удар Вишчи: как прошел матч?

Встреча в Измире с первых минут проходила в высоком темпе и при острой борьбе:

  • Быстрый гол «Гёзтепе»: На 18-й минуте матча Хуан поразил ворота хозяев, открыв счет и заставив стамбульцев отыгрываться — 1:0;

  • Равновесие от Зельке: «Башакшехир» очень быстро ответил на этот удар соперника. Спустя всего 4 минуты, на 22-й минуте, опытный немецкий нападающий Дэви Зельке восстановил равновесие — 1:1;

  • Победный гол на 83-й минуте: Вышедший на замену во втором тайме лидер команды Эдин Вишча на 83-й минуте продемонстрировал свое мастерство и забил мяч, принесший стамбульцам ценную победу — 1:2.

Шомуродов провел на поле 86 минут, Файзуллаев в запасе

Участие членов национальной сборной Узбекистана в этой игре выглядело следующим образом:

  • Уверенные действия Шомуродова: Проявивший активность в линии атаки Эльдор Шомуродов оказывал серьезное давление на оборону соперника и по решению тренера был тактически заменен на 86-й минуте, уступив место защитнику Опоку;

  • Отдых для Файзуллаева: Хотя атакующий полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев был включен в заявку, в этом матче он на поле не вышел и остался в запасе.

Турнирная таблица: «Башакшехир» продолжает подниматься

Важная победа в Измире значительно улучшила положение стамбульцев в чемпионате:

  • Подъем на 7-ю строчку: Завоевав 3 очка в непростом матче, «Истанбул Башакшехир» довел количество своих очков до 17 и поднялся на 7-е место в турнирной таблице;

  • Отступление «Гёзтепе»: Уступившие преимущество на своем поле хозяева с 15 очками опустились на 10-ю строчку таблицы.

Эльдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшехирТурецкая Суперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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