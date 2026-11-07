«Башакшехир» совершил камбэк в Измире и одержал важную выездную победу
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- В 11-м туре турецкой Суперлиги клуб «Башакшехир» одержал волевую победу над «Гёзтепе» в гостях со счетом 2:1.
- На 18-й минуте встречи Хуан открыл счет, но Дэви Зельке восстановил равновесие на 22-й минуте, а Эдин Вишча забил победный гол на 83-й минуте.
- Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов провел на поле 86 минут, а Аббосбек Файзуллаев остался в запасе.
В рамках 11-го тура турецкой Суперлиги стамбульский клуб «Башакшехир» в гостях на поле «Гёзтепе» в сложном матче оформил волевую победу со счетом 2:1.
В этом поединке, находившемся в центре внимания узбекских футбольных болельщиков, капитан национальной сборной Эльдор Шомуродов вышел в стартовом составе стамбульцев, а еще один наш талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев на этот раз остался в запасе.
Быстрый ответ и решающий удар Вишчи: как прошел матч?
Встреча в Измире с первых минут проходила в высоком темпе и при острой борьбе:
Быстрый гол «Гёзтепе»: На 18-й минуте матча Хуан поразил ворота хозяев, открыв счет и заставив стамбульцев отыгрываться — 1:0;
Равновесие от Зельке: «Башакшехир» очень быстро ответил на этот удар соперника. Спустя всего 4 минуты, на 22-й минуте, опытный немецкий нападающий Дэви Зельке восстановил равновесие — 1:1;
Победный гол на 83-й минуте: Вышедший на замену во втором тайме лидер команды Эдин Вишча на 83-й минуте продемонстрировал свое мастерство и забил мяч, принесший стамбульцам ценную победу — 1:2.
Шомуродов провел на поле 86 минут, Файзуллаев в запасе
Участие членов национальной сборной Узбекистана в этой игре выглядело следующим образом:
Уверенные действия Шомуродова: Проявивший активность в линии атаки Эльдор Шомуродов оказывал серьезное давление на оборону соперника и по решению тренера был тактически заменен на 86-й минуте, уступив место защитнику Опоку;
Отдых для Файзуллаева: Хотя атакующий полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев был включен в заявку, в этом матче он на поле не вышел и остался в запасе.
Турнирная таблица: «Башакшехир» продолжает подниматься
Важная победа в Измире значительно улучшила положение стамбульцев в чемпионате:
Подъем на 7-ю строчку: Завоевав 3 очка в непростом матче, «Истанбул Башакшехир» довел количество своих очков до 17 и поднялся на 7-е место в турнирной таблице;
Отступление «Гёзтепе»: Уступившие преимущество на своем поле хозяева с 15 очками опустились на 10-ю строчку таблицы.
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