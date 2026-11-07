«Башакшехир» совершил камбэк в Измире и одержал важную выездную победу

В рамках 11-го тура турецкой Суперлиги стамбульский клуб «Башакшехир» в гостях на поле «Гёзтепе» в сложном матче оформил волевую победу со счетом 2:1.

В этом поединке, находившемся в центре внимания узбекских футбольных болельщиков, капитан национальной сборной Эльдор Шомуродов вышел в стартовом составе стамбульцев, а еще один наш талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев на этот раз остался в запасе.

Быстрый ответ и решающий удар Вишчи: как прошел матч?

Встреча в Измире с первых минут проходила в высоком темпе и при острой борьбе:

Быстрый гол «Гёзтепе»: На 18-й минуте матча Хуан поразил ворота хозяев, открыв счет и заставив стамбульцев отыгрываться — 1:0;

Равновесие от Зельке: «Башакшехир» очень быстро ответил на этот удар соперника. Спустя всего 4 минуты, на 22-й минуте, опытный немецкий нападающий Дэви Зельке восстановил равновесие — 1:1;

Победный гол на 83-й минуте: Вышедший на замену во втором тайме лидер команды Эдин Вишча на 83-й минуте продемонстрировал свое мастерство и забил мяч, принесший стамбульцам ценную победу — 1:2.

Шомуродов провел на поле 86 минут, Файзуллаев в запасе

Участие членов национальной сборной Узбекистана в этой игре выглядело следующим образом:

Уверенные действия Шомуродова: Проявивший активность в линии атаки Эльдор Шомуродов оказывал серьезное давление на оборону соперника и по решению тренера был тактически заменен на 86-й минуте, уступив место защитнику Опоку;

Отдых для Файзуллаева: Хотя атакующий полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев был включен в заявку, в этом матче он на поле не вышел и остался в запасе.

Турнирная таблица: «Башакшехир» продолжает подниматься

Важная победа в Измире значительно улучшила положение стамбульцев в чемпионате: