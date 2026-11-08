Мужчина, отправившийся на рыбалку, случайно поймал «особую» рыбу и выиграл 1 миллион долларов!

26-летний житель австралийского города Дарвин Мит Моррис поймал специально помеченную рыбу и выиграл приз в 1 миллион долларов. Мужчина, увлекающийся рыбалкой, столкнулся с неожиданной удачей во время обычного занятия. Разговаривая с братом, он выловил рыбу с особой отметкой и стал обладателем награды в 1 миллион долларов.

Сообщается, что мужчина поймал рыбу вида баррамунди длиной около 80 сантиметров. От других рыб её отличала специальная красная метка на теле. Именно этот знак указывал на то, что рыба участвует в конкурсе с крупным денежным призом.

Речь идет о конкурсе под названием «Миллион Доллар Фиш». Организаторы соревнований заранее выпускают в водоемы помеченных рыб. Рыбак, поймавший одну из них, получает возможность выиграть 1 миллион долларов в соответствии с условиями конкурса.

Таким образом, обычный процесс рыбалки для мужчины превратился в неожиданное событие. Хотя он просто хотел порыбачить, удача принесла ему крупный денежный приз.