Легенды ММА вернутся на ковер? Емельяненко назвал место возможного боя с Хабибом

·7·Спорт
Легенды ММА вернутся на ковер? Емельяненко назвал место возможного боя с Хабибом

Легенда единоборств Фёдор Емельяненко, принимающий участие в проходящем в Ташкенте 50-м юбилейном чемпионате мира по самбо в качестве почетного гостя и международного посла вместе с чемпионом UFC Исламом Махачевым, выступил с заявлением, которое потрясло мир единоборств.

Бывшая российская звезда тяжелого веса выразил полную готовность провести показательный поединок по правилам самбо со своим соотечественником, непобежденным экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Я согласен, очередь за Хабибом»: сообщение ТАСС и важные детали

В интервью авторитетному российскому информационному агентству ТАСС Фёдор Емельяненко подтвердил, что противостояние между двумя великими спортсменами может стать реальностью:

  • Условие и согласие Фёдора: «Если Хабиб не против показательного боя, то это вполне можно осуществить. Лично я свое согласие дал», — сказал легендарный боец;

  • Где и когда это произойдет?: Емельяненко подчеркнул, что для такого исторического поединка нужна специальная площадка: «Где? Для этого нужно подготовить арену, пока точно не знаю. Может быть, в рамках следующего чемпионата мира по самбо? Пока неизвестно, где пройдет следующий мундиаль, этот вопрос как раз находится на стадии решения».

Прощание со спортом двух легенд

Хотя оба бойца на данный момент завершили свою официальную профессиональную карьеру, их встреча на ковре, безусловно, станет событием года для мирового спорта:

  • Непобежденная карьера Хабиба: Хабиб Нурмагомедов, вошедший в историю с рекордом 29-0, официально завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года после досрочной победы над Джастином Гейджи;

  • Последний бой Емельяненко: Фёдор Емельяненко повесил перчатки на гвоздь после боя за чемпионский пояс Беллатор в тяжелом весе против Райана Бейдера в феврале 2023 года.

Если это предложение будет положительно принято и со стороны Нурмагомедова, мы можем стать свидетелями самого громкого и массового по аудитории показательного боя в истории самбо.

Фёдор ЕмельяненкоХабиб НурмагомедовЧемпионат мира по самбоИслам Махачев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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