В Канаде таинственный остров исчез и спустя недели появился в другом месте

В Канаде на огромном водохранилище остров, покрытый деревьями, исчез с одного места и спустя несколько недель появился в другом, чем вызвал удивление у людей. Специалисты объясняют его перемещение не искусственным вмешательством, а естественными процессами.

Необычное явление наблюдалось на водохранилище Уиллистон, расположенном в провинции Британская Колумбия. Сначала на поверхности воды был обнаружен большой остров, на котором росли деревья. Позже он исчез с прежнего места, и его местонахождение оставалось неизвестным.

Однако спустя некоторое время остров был вновь обнаружен примерно в 30 километрах от прежнего места, недалеко от берега водохранилища. Специалисты подтвердили его существование и перемещение с помощью спутниковых снимков и сообщений местных жителей.

Как остров может плавать по воде?

По предположению представителей энергетической компании БК Хйдро, остров мог сформироваться из гниющих стволов деревьев, веток и растений, скапливавшихся в течение нескольких лет. Со временем среди них пустили корни новые растения и деревья, образовав единый слой.

Когда уровень воды в водохранилище поднялся, этот слой мог отделиться от берега и начать плавать по поверхности воды. Ветер и движение воды переместили его в другое место.

Примерная длина острова составляет 140 метров, а ширина — 70 метров. Тот факт, что на его поверхности растут деревья и другие растения, делает это явление еще более необычным.

Специалисты отмечают, что такие большие плавучие острова встречаются редко. В то же время высаживаться на него или приближаться на лодке может быть опасно, так как слой скопившейся древесины и растений нестабилен.

На данный момент остаются вопросы о том, как именно сформировался остров. Однако сообщается, что явление, которое поначалу казалось таинственным исчезновением, может быть связано с необычными природными процессами.