«Купил 2 литра колы»: благодаря добрый поступок курьера для него собрали более 40 тысяч долларов

·66·Мир
«Купил 2 литра колы»: благодаря добрый поступок курьера для него собрали более 40 тысяч долларов

В городе Бойсе (штат Айдахо, США) 68-летний Ден Симпсон, работая курьером в Домино'с, совершил небольшой добрый поступок для клиента, который привел к сбору крупной суммы пожертвований.

Как выяснилось, 27 марта, доставляя заказ клиенту, Симпсон заметил, что в ресторане забыли положить двухлитровую диетическую колу, входившую в заказ. Курьер попытался позвонить клиенту и предложить другой напиток, но на звонок никто не ответил.

После этого, вместо того чтобы оставить заказ неполным, Симпсон заехал в ближайший магазин, купил напиток на свои деньги и доставил его клиенту.

Этот поступок курьера попал на камеру видеонаблюдения у дома клиента Брайана Уилсона. Позже Уилсон выложил видео в TikTok. Он рассказал, что у него и его жены проблемы со зрением, поэтому им непросто самим ходить в магазин за недостающим товаром.

После того как видео распространилось в социальных сетях, Уилсон организовал сбор средств на платформе ГоФундМе для Дена Симпсона. Всего за первые восемь дней для курьера собрали более 40 тысяч долларов. Позже сумма пожертвований выросла еще сильнее и превысила 100 тысяч долларов.

Таким образом, простое доведение заказа до конца и забота о клиенте обернулись неожиданной финансовой поддержкой для 68-летнего курьера Дена Симпсона, который в то время как раз планировал вскоре выйти на пенсию.

Ден СимпсонБойсеGoFundMeTikTok
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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