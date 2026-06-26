Один чемодан привел к смерти троих узбекистанцев

·10·Мир
Один чемодан привел к смерти троих узбекистанцев

Стали известны данные о том, что трем гражданам Узбекистана, задержанным несколько лет назад в Малайзии с наркотическими средствами, была назначена смертная казнь. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы государственной безопасности Октам Сувонов.

По его словам, инцидент произошел в международном аэропорту Куала-Лумпура. Две женщины и их знакомая были пойманы во время досмотра с крупной партией синтетического наркотика — метамфетамина.

Как выяснилось, всё началось с того, что дочь одной из женщин, вышедшая замуж за иностранца, предложила матери бесплатную поездку в Малайзию. Женщина пригласила с собой соседку и еще одну знакомую.

Перед вылетом неизвестный передал им пустые чемоданы. По прибытии в пункт назначения их никто не встретил. Эта ситуация вызвала подозрение у сотрудников службы безопасности аэропорта.

В ходе проверки в каждом чемодане было обнаружено по четыре килограмма метамфетамина. Таким образом, граждане, которые сами того не зная стали наркокурьерами, были приговорены к самому суровому наказанию в соответствии с законодательством Малайзии.

Октам Сувонов рассказал, что позже он посетил Малайзию и встретился с осужденными. Во время встречи одна из женщин сказала ему: «Возможно, вы — последний соотечественник, которого я увижу в своей жизни». По его словам, эти слова навсегда врезались ему в память.

МалайзияСмертная КазньНаркотрафикУзбекистанОктам Сувонов
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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