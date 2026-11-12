В войне в Украине «наблюдается сдвиг»: что стало известно после встречи в Кремле?

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В войне в Украине «наблюдается сдвиг»: что стало известно после встречи в Кремле?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве и сообщил о серьезном сдвиге на пути к разрешению конфликта в Украине.
  • Стороны договорились о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией.
  • Ожидается, что к следующему этапу переговоров присоединятся и европейские представители.

Был сделан важный шаг на пути к мирному урегулированию военного конфликта в Украине и продолжению дипломатического диалога. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По итогам этой встречи в Кремле стороны договорились о проведении очередного раунда трехсторонних переговоров.

Переговоры в Кремле и заявление Уиткоффа

Спецпредставитель Стив Уиткофф оценил встречу с Путиным как чрезвычайно содержательную и всесторонне глубокую. По его словам, на текущем этапе наблюдается серьезный «сдвиг» в деле устранения конфликта в Украине и поиска решения проблемы.

«Что касается Абу-Даби, многие не верили, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы уже назначили следующую встречу», — заявил спецпредставитель президента США.

Важные аспекты переговорного процесса

Данные и детали

Место проведения основной встречи

Город Москва, Кремль

Участники переговоров

Стив Уиткофф (спецпредставитель США) и Владимир Путин

Достигнутая основная договоренность

Новый раунд трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией

Дополнительные участники

Ожидается, что к следующему этапу переговоров присоединятся и европейские представители

Участие международного сообщества

Также Стив Уиткофф особо подчеркнул, что в новом этапе переговоров примут участие и европейские представители. Это означает, что масштаб мирного процесса расширяется, а активное участие международного сообщества возрастает.

Последующие этапы этих дипломатических усилий остаются в центре внимания мировой общественности и средств массовой информации.

Как вы считаете, насколько эффективными будут трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в достижении долгожданного мира? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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