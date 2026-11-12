В войне в Украине «наблюдается сдвиг»: что стало известно после встречи в Кремле?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве и сообщил о серьезном сдвиге на пути к разрешению конфликта в Украине.
- Стороны договорились о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией.
- Ожидается, что к следующему этапу переговоров присоединятся и европейские представители.
Был сделан важный шаг на пути к мирному урегулированию военного конфликта в Украине и продолжению дипломатического диалога. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По итогам этой встречи в Кремле стороны договорились о проведении очередного раунда трехсторонних переговоров.
Переговоры в Кремле и заявление Уиткоффа
Спецпредставитель Стив Уиткофф оценил встречу с Путиным как чрезвычайно содержательную и всесторонне глубокую. По его словам, на текущем этапе наблюдается серьезный «сдвиг» в деле устранения конфликта в Украине и поиска решения проблемы.
«Что касается Абу-Даби, многие не верили, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы уже назначили следующую встречу», — заявил спецпредставитель президента США.
Важные аспекты переговорного процесса
Данные и детали
Место проведения основной встречи
Город Москва, Кремль
Участники переговоров
Стив Уиткофф (спецпредставитель США) и Владимир Путин
Достигнутая основная договоренность
Новый раунд трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией
Дополнительные участники
Ожидается, что к следующему этапу переговоров присоединятся и европейские представители
Участие международного сообщества
Также Стив Уиткофф особо подчеркнул, что в новом этапе переговоров примут участие и европейские представители. Это означает, что масштаб мирного процесса расширяется, а активное участие международного сообщества возрастает.
Последующие этапы этих дипломатических усилий остаются в центре внимания мировой общественности и средств массовой информации.
Как вы считаете, насколько эффективными будут трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в достижении долгожданного мира? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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