Лемур широко открыл глаза от удивления, увидев похожую на себя игрушку

Сифаке Кокереля по имени Нил, живущему в зоопарке Сан-Франциско, подарили мягкую игрушку, похожую на него самого. Видео с реакцией животного на подарок стало популярным в социальных сетях.

В кадре видно, как Нил, увидев игрушку, широко открывает глаза и крепко обнимает её. Затем он не отпускает своего мягкого друга и радостно кувыркается с ним на подстилке.