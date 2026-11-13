Лемур широко открыл глаза от удивления, увидев похожую на себя игрушку

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Лемур широко открыл глаза от удивления, увидев похожую на себя игрушку

Сифаке Кокереля по имени Нил, живущему в зоопарке Сан-Франциско, подарили мягкую игрушку, похожую на него самого. Видео с реакцией животного на подарок стало популярным в социальных сетях.

В кадре видно, как Нил, увидев игрушку, широко открывает глаза и крепко обнимает её. Затем он не отпускает своего мягкого друга и радостно кувыркается с ним на подстилке.

По данным зоопарка, игрушку ему подарила одна из смотрительниц по имени Лори. Видео было опубликовано на странице зоопарка Сан-Франциско в социальных сетях 12 ноября.

Напомним, что в начале 2026 года детеныш макаки по имени Панч, живущий в Японии, также покорил сердца интернет-пользователей своей привязанностью к мягкой игрушке. После того как мать отказалась от него, сотрудники зоопарка дали Панчу игрушечного орангутана. С тех пор он стал знаменит благодаря видео, на которых он повсюду носит игрушку с собой и обнимает её.

Лемур широко открыл глаза от удивления, увидев похожую на себя игрушку
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