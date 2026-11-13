6-летний мальчик потратил все свои сбережения, чтобы спасти цыпленка, которого случайно переехал на велосипеде

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6-летний мальчик потратил все свои сбережения, чтобы спасти цыпленка, которого случайно переехал на велосипеде

Поступок шестилетнего мальчика, маленький, но полный огромной любви, тронул сердца многих. Случайно наехав на цыпленка на своем велосипеде, он решил сделать все возможное, чтобы спасти его.

Мальчик не остался равнодушным к случившемуся. Он взял все свои накопленные деньги и отнес раненого цыпленка к ветеринару. Его единственным желанием было спасти жизнь птичке и помочь ей.

Этот поступок ребенка вызвал теплый отклик в социальных сетях. Многие отметили, что, несмотря на юный возраст, он проявил ответственность и сострадание к маленькому существу.

Эта история еще раз напомнила, что истинная доброта и милосердие не знают возраста. Иногда самые прекрасные примеры человечности проявляются именно в таких простых и искренних поступках.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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