В Индонезии обнаружен ядовитый примат, не упоминавшийся в научных источниках почти 90 лет

Подтверждено существование банкского медленного лори — примата, обитающего на индонезийском острове Банка и не упоминавшегося в научных источниках почти 90 лет. Местный центр спасения животных в период с 2015 по 2025 год зафиксировал более 90 особей этого вида. Об этом сообщается в новом научном исследовании.

Данные исследования были собраны специалистами индонезийского центра спасения диких животных Алоби Вилдлифе Рескуе Кентер. Согласно им, банкский медленный лори в последний раз упоминался в научной литературе в 1930-х годах и с тех пор считался видом, который мог исчезнуть. Однако местные жители продолжали встречать этих животных и сообщать о них в центр спасения.

Из более чем 90 спасенных животных 86 были выпущены в семь различных районов острова после реабилитации. Некоторые из них были найдены в населенных пунктах, садах, у дорог и на плантациях. Это свидетельствует о сокращении естественной среды обитания приматов и учащении случаев их столкновения с людьми.

Банкский медленный лори — это небольшой большеглазый древесный примат, ведущий преимущественно ночной образ жизни. Его самая необычная особенность — способность наносить ядовитые укусы. Рядом с локтем животного находятся специальные железы, секрет которых лори слизывает и смешивает со слюной. В результате его укус становится ядовитым. Это может вызвать у человека сильную боль, отек и тяжелые аллергические реакции, а в некоторых случаях — опасный для жизни анафилактический шок.

Ученые подчеркивают, что будущее вида находится под серьезной угрозой. На острове Банка незаконная добыча олова, освоение земель под плантации пальмового масла и вырубка лесов сокращают естественную среду обитания животных. Опасность для них также представляют линии электропередач, дороги и незаконная торговля дикими животными.

Специалисты отмечают необходимость проведения дополнительных исследований для определения численности и ареала распространения приматов, а также важность защиты оставшихся лесов. На данный момент точное количество оставшихся на острове банкских медленных лори неизвестно.