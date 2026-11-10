В Алматы мужчина, гулявший с дочерью, спас упавшего в реку щенка (видео)

В казахстанском городе Алматы мужчина, прогуливавшийся со своей маленькой дочерью, бросился спасать щенка, упавшего в реку. Видео, на котором запечатлено, как он, не раздумывая, наклоняется к воде, чтобы помочь животному, распространилось в социальных сетях.

Как пишут местные издания, инцидент произошел 9 ноября около 08:15 утра рядом с жилым комплексом Ривер Китй недалеко от озера Сайран. Мужчина, проходя мимо с дочерью, заметил щенка в воде и поспешил на помощь.

Случай попал на видео очевидца. Автор ролика рассказала, что видела, как мужчина шел с маленькой девочкой. Когда он побежал спасать щенка, за ребенком присмотрела подруга женщины, снимавшей видео.

Женщина, опубликовавшая видео в соцсетях, хочет найти героя, чтобы поблагодарить его за спасение жизни животного. На данный момент информации о личности мужчины нет.

Эти кадры вызвали теплый отклик у пользователей социальных сетей. Многие похвалили мужчину за бескорыстную помощь, отметив его человечность и любовь к животным.