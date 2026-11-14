В Китае мужчина купил двухкомнатную квартиру за 20 тысяч сумов

Житель Китая приобрел двухкомнатную квартиру всего за 11 юаней — около 20 тысяч сумов — на специальном онлайн-аукционе, организованном в честь «Дня холостяков» (11.11).

Квартира площадью 68,36 квадратных метра расположена в городе Хэган провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Она была выставлена на торги на платформе Алибаба Ауктион. Для участия в аукционе зарегистрировались 1 677 человек, всего было сделано 1 001 предложение.

Торги начались 5 ноября. Начальная цена была установлена на уровне 1 юаня, а каждый последующий шаг составлял 0,01 юаня. При этом максимальная цена была ограничена 11 юанями. Победителем был признан покупатель, который первым предложил эту сумму. Аукцион продлился всего 2 минуты 20 секунд.

Рыночная стоимость квартиры оценивается примерно в 40 тысяч юаней. Представитель компании, организовавшей аукцион, пояснил, что это была рекламная акция в честь «Дня холостяков», и разницу между реальной стоимостью квартиры и суммой, уплаченной покупателем, покрыла платформа. То есть это не судебная продажа или обычный аукцион недвижимости.

Покупатель из Восточного Китая не планирует переезжать в Хэган. Он намерен использовать квартиру как место для отдыха во время своих зимних путешествий.

Однако дом обойдется покупателю не только в 11 юаней. Для оформления права собственности ему необходимо дополнительно уплатить налог в размере около 2 тысяч юаней. Поэтому итоговая стоимость квартиры будет значительно выше суммы, указанной в заголовке.