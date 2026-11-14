Громкие результаты: что произошло в пятничных матчах Лиги наций?

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Громкие результаты: что произошло в пятничных матчах Лиги наций?

В Европе матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА вошли в решающую стадию. Встречи, прошедшие в пятницу, подарили болельщикам множество голов, неожиданных результатов и моментов, наполненных острой борьбой.

Крупные победы и сенсационные результаты

Одним из центральных и самых результативных матчей тура стало противостояние сборных Нидерландов и Греции. Нидерландцы, выступавшие на своем поле, отправили в ворота соперника 7 безответных мячей, устроив настоящий разгром.

Также сборная Исландии на выезде не пощадила Болгарию — 0:5. В свою очередь, Андорра обыграла Гибралтар с разницей в два мяча, а Азербайджан в гостях с минимальным счетом победил Лихтенштейн. Эстония же на выезде оказалась сильнее Люксембурга.

Результаты пятничных матчей 5-го тура Лиги наций

Счет

Молдова — Казахстан

2:1

Нидерланды — Греция

7:0

Сербия — Германия

1:3

Словения — Швейцария

0:0

Шотландия — Северная Македония

2:1

Болгария — Исландия

0:5

Люксембург — Эстония

0:1

Словакия — Фарерские острова

2:2

Андорра — Гибралтар

2:0

Лихтенштейн — Азербайджан

0:1

Бескомпромиссные и равные поединки

В ряде других матчей дня также наблюдалась напряженная борьба. В частности, Германия на выезде обыграла Сербию со счетом 3:1, а Молдова дома победила Казахстан со счетом 2:1, набрав важные очки. Поединок между Словакией и Фарерскими островами завершился боевой ничьей 2:2.

Предстоящие матчи Лиги наций станут для команд решающим этапом в определении позиций в группах.

Как вы считаете, чья победа в пятничных матчах стала самой большой сенсацией? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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