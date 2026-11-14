Громкие результаты: что произошло в пятничных матчах Лиги наций?

В Европе матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА вошли в решающую стадию. Встречи, прошедшие в пятницу, подарили болельщикам множество голов, неожиданных результатов и моментов, наполненных острой борьбой.

Крупные победы и сенсационные результаты

Одним из центральных и самых результативных матчей тура стало противостояние сборных Нидерландов и Греции. Нидерландцы, выступавшие на своем поле, отправили в ворота соперника 7 безответных мячей, устроив настоящий разгром.

Также сборная Исландии на выезде не пощадила Болгарию — 0:5. В свою очередь, Андорра обыграла Гибралтар с разницей в два мяча, а Азербайджан в гостях с минимальным счетом победил Лихтенштейн. Эстония же на выезде оказалась сильнее Люксембурга.

Результаты пятничных матчей 5-го тура Лиги наций Счет Молдова — Казахстан 2:1 Нидерланды — Греция 7:0 Сербия — Германия 1:3 Словения — Швейцария 0:0 Шотландия — Северная Македония 2:1 Болгария — Исландия 0:5 Люксембург — Эстония 0:1 Словакия — Фарерские острова 2:2 Андорра — Гибралтар 2:0 Лихтенштейн — Азербайджан 0:1

Бескомпромиссные и равные поединки

В ряде других матчей дня также наблюдалась напряженная борьба. В частности, Германия на выезде обыграла Сербию со счетом 3:1, а Молдова дома победила Казахстан со счетом 2:1, набрав важные очки. Поединок между Словакией и Фарерскими островами завершился боевой ничьей 2:2.

Предстоящие матчи Лиги наций станут для команд решающим этапом в определении позиций в группах.

Как вы считаете, чья победа в пятничных матчах стала самой большой сенсацией? Оставляйте свое мнение в комментариях!