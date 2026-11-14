Громкие результаты: что произошло в пятничных матчах Лиги наций?
В Европе матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА вошли в решающую стадию. Встречи, прошедшие в пятницу, подарили болельщикам множество голов, неожиданных результатов и моментов, наполненных острой борьбой.
Крупные победы и сенсационные результаты
Одним из центральных и самых результативных матчей тура стало противостояние сборных Нидерландов и Греции. Нидерландцы, выступавшие на своем поле, отправили в ворота соперника 7 безответных мячей, устроив настоящий разгром.
Также сборная Исландии на выезде не пощадила Болгарию — 0:5. В свою очередь, Андорра обыграла Гибралтар с разницей в два мяча, а Азербайджан в гостях с минимальным счетом победил Лихтенштейн. Эстония же на выезде оказалась сильнее Люксембурга.
Результаты пятничных матчей 5-го тура Лиги наций
Счет
Молдова — Казахстан
2:1
Нидерланды — Греция
7:0
Сербия — Германия
1:3
Словения — Швейцария
0:0
Шотландия — Северная Македония
2:1
Болгария — Исландия
0:5
Люксембург — Эстония
0:1
Словакия — Фарерские острова
2:2
Андорра — Гибралтар
2:0
Лихтенштейн — Азербайджан
0:1
Бескомпромиссные и равные поединки
В ряде других матчей дня также наблюдалась напряженная борьба. В частности, Германия на выезде обыграла Сербию со счетом 3:1, а Молдова дома победила Казахстан со счетом 2:1, набрав важные очки. Поединок между Словакией и Фарерскими островами завершился боевой ничьей 2:2.
Предстоящие матчи Лиги наций станут для команд решающим этапом в определении позиций в группах.
Как вы считаете, чья победа в пятничных матчах стала самой большой сенсацией? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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