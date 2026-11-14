Скончалась известный ученый и педагог Фатима Худойбергенова

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Скончалась известный ученый и педагог Фатима Худойбергенова

Узбекское медицинское образование и наука понесли тяжелую утрату. Скончалась известный ученый-историк, педагог и доцент Фатима Тошпулатовна Худойбергенова.

Фатима Худойбергенова посвятила свою жизнь науке, образованию и воспитанию молодого поколения. Она внесла достойный вклад в подготовку квалифицированных специалистов для медицинской сферы и на протяжении своей деятельности занимала различные ответственные должности.

Коллеги и ученики вспоминают ее как искреннего, мудрого, доброго человека с высокими моральными качествами. Она завоевала уважение многих не только своими знаниями и опытом, но и тем, что была неравнодушна к судьбам молодежи и в любой ситуации ставила человечность превыше всего.

Согласно имеющимся данным, Фатима Тошпулатовна вела образовательную и трудовую деятельность, связанную с академическим лицеем, Ташкентской медицинской академией и Ташкентским государственным стоматологическим институтом. Ее ученики сегодня работают в различных высших учебных заведениях и клиниках.

Коллеги, ученики и близкие покойной выразили глубокие соболезнования членам ее семьи в связи с кончиной.

Заслуги Фатимы Худойбергеновой на пути развития науки и образования, ее добрые дела и светлая память навсегда останутся в сердцах тех, кто ее знал.

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