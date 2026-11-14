NASA ищет новых астронавтов для миссий на Луну и Марс

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NASA ищет новых астронавтов для миссий на Луну и Марс
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  • NASA начало отбор новых астронавтов для участия в миссиях на Луну и Марс.
  • Кандидаты должны быть гражданами США, иметь степень магистра в областях СТЭМ или эквивалентную квалификацию, а также как минимум трехлетний опыт работы.
  • Кроме того, претенденты должны пройти медицинское обследование и продемонстрировать навыки командной работы.

NASA начало отбор новых кандидатов в астронавты, которые примут участие в полетах на Луну, работе на её поверхности и подготовке к будущим миссиям на Марс. Отобранные кандидаты смогут участвовать в предстоящих миссиях в рамках программы Artemis, а также внести свой вклад в обеспечение долгосрочного присутствия человека на Луне.

Согласно данным NASA, претенденты на звание астронавта должны быть гражданами США и иметь степень магистра в одной из областей СТЭМ в аккредитованном высшем учебном заведении. К ним относятся такие сферы, как инженерия, биология, физика и компьютерные науки.

Однако вместо степени магистра принимаются и некоторые альтернативные квалификации. В частности, требование может быть удовлетворено при наличии не менее двух лет обучения в докторантуре по соответствующему техническому направлению, получении установленной степени в области медицины или окончании признанной школы летчиков-испытателей.

Кандидаты также должны иметь не менее трех лет профессионального опыта по своей специальности после получения соответствующего диплома. Для пилотов учитываются установленные часы налета, а для врачей в некоторых случаях — опыт ординатуры.

Кроме того, кандидаты должны успешно пройти медицинское обследование NASA, установленное для длительных космических полетов, а также обладать навыками лидерства, командной работы и коммуникации.

Заявки принимаются до 23:59 по восточному времени США 3 декабря 2026 года. NASA планирует завершить отбор новых кандидатов в астронавты к концу 2027 года.

Агентство отмечает, что новое поколение астронавтов сможет участвовать в работе на поверхности Луны, обеспечении постоянного присутствия человека там в будущем, а также в развитии опыта и технологий, необходимых для пилотируемых полетов на Марс.

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