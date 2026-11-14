NASA ищет новых астронавтов для миссий на Луну и Марс

NASA начало отбор новых кандидатов в астронавты, которые примут участие в полетах на Луну, работе на её поверхности и подготовке к будущим миссиям на Марс. Отобранные кандидаты смогут участвовать в предстоящих миссиях в рамках программы Artemis, а также внести свой вклад в обеспечение долгосрочного присутствия человека на Луне.

Согласно данным NASA, претенденты на звание астронавта должны быть гражданами США и иметь степень магистра в одной из областей СТЭМ в аккредитованном высшем учебном заведении. К ним относятся такие сферы, как инженерия, биология, физика и компьютерные науки.

Однако вместо степени магистра принимаются и некоторые альтернативные квалификации. В частности, требование может быть удовлетворено при наличии не менее двух лет обучения в докторантуре по соответствующему техническому направлению, получении установленной степени в области медицины или окончании признанной школы летчиков-испытателей.