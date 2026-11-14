Вдохновленная гостеприимством мусульман в Турции китайская пара приняла ислам

Супружеская пара Моюань Сун и Лоси Сюй, проживающая в столице Китая Пекине, около двух лет назад оставила работу и отправилась в кругосветное путешествие. Первым пунктом назначения пары, состоящей в браке восемь лет, стала Индонезия. Там они, впечатленные искренностью и гостеприимством мусульман, начали проявлять интерес к исламу.

Позже пара прибыла в Турцию, где в парке исторического района Калеичи города Анталья познакомилась с пенсионерами Айсель и Абдурахманом Акгёч. В ходе беседы турецкая семья пригласила их к себе домой. Гости получили возможность познакомиться с турецкой культурой и национальными блюдами.

Айсель Акгёч подарила китаянке, проявившей интерес к исламу, Коран. Она подчеркнула, что этот подарок был сделан не для того, чтобы пара стала мусульманами, а для того, чтобы они могли ознакомиться со священной книгой. Даже после отъезда из Турции китайская пара поддерживала связь с турецкой семьей и продолжала самостоятельно изучать ислам.