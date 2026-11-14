Вдохновленная гостеприимством мусульман в Турции китайская пара приняла ислам

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Вдохновленная гостеприимством мусульман в Турции китайская пара приняла ислам
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  • Супружеская пара Моюань Сун и Лоси Сюй из Пекина приняла ислам, впечатленная искренностью и гостеприимством мусульман.
  • Пара, познакомившаяся в Анталье с семьей Айсель и Абдурахман Акгёч, приняла ислам на церемонии в мечети университета Акдениз.
  • В ходе церемонии они получили имена Мухаммад Мурат и Лейла Бетуль.

Супружеская пара Моюань Сун и Лоси Сюй, проживающая в столице Китая Пекине, около двух лет назад оставила работу и отправилась в кругосветное путешествие. Первым пунктом назначения пары, состоящей в браке восемь лет, стала Индонезия. Там они, впечатленные искренностью и гостеприимством мусульман, начали проявлять интерес к исламу.

Позже пара прибыла в Турцию, где в парке исторического района Калеичи города Анталья познакомилась с пенсионерами Айсель и Абдурахманом Акгёч. В ходе беседы турецкая семья пригласила их к себе домой. Гости получили возможность познакомиться с турецкой культурой и национальными блюдами.

Айсель Акгёч подарила китаянке, проявившей интерес к исламу, Коран. Она подчеркнула, что этот подарок был сделан не для того, чтобы пара стала мусульманами, а для того, чтобы они могли ознакомиться со священной книгой. Даже после отъезда из Турции китайская пара поддерживала связь с турецкой семьей и продолжала самостоятельно изучать ислам.

В конечном итоге пара, решившая принять ислам, захотела сделать этот шаг именно в Анталье и вернулась в город. Они приняли ислам на церемонии, проведенной в мечети университета Акдениз. После церемонии им были даны имена Мухаммад Мурат и Лейла Бетуль. Также имам мечети совершил религиозный обряд бракосочетания пары.

По словам Моюаня Суна, их интерес к исламу был вызван добротой и искренностью, которые они видели у мусульман в разных странах. Он подчеркнул, что никто не оказывал на них давления и не принуждал к этому решению, напротив, интерес к изучению религии возник у них после наблюдения за поступками мусульман.

Пять человек, включая человека в религиозном облачении и женщин в платках, стоят вместе.

По словам Абдурахмана Акгёча, однажды Моюань Сун выразил желание пойти с ним в мечеть. Там, во время совершения намаза, китайский мужчина был глубоко тронут и совершил молитву со слезами на глазах.

Сун также отметил, что после принятия ислама в его душе стало больше спокойствия. Он подчеркнул, что в трудные моменты молитва помогает им сохранять спокойствие и придает душевные силы.

Турецкая семья продолжает поддерживать связь с китайской парой. Супруги Акгёч говорят, что относятся к ним как к своим детям, и планируют в мае следующего года поехать в Китай, чтобы навестить Мухаммада Мурата и Лейлу Бетуль.

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