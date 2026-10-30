В Турции Эджевит живет в ожидании женщины, которую любит уже более 25 лет (видео)

Некоторые истории любви запоминаются не счастливыми встречами, а надеждой и ожиданием, которые не угасают годами. Жизнь Эджевита Окюджу, проживающего в турецкой провинции Синоп, стала именно такой историей. Об этом сообщает Тенгри Лифе.

Мужчина, известный среди местных жителей как «Влюбленный Эджевит», уже более 25 лет ждет на придорожной остановке женщину по имени Айше, в которую влюбился в молодости. Его история за эти годы широко разошлась в социальных сетях и привлекла внимание многих людей.

Согласно имеющимся данным, Эджевит познакомился с Айше примерно в 2000-х годах. Однако их отношения не сложились, и женщина ушла. После этого Эджевит продолжил ждать ее на одном и том же месте, надеясь, что однажды она вернется.

Местные жители и проезжающие мимо водители, тронутые его историей, не остались равнодушными к Эджевиту. Некоторые водители привозят ему еду и помогают в холодные дни. Один благотворитель даже подарил ему контейнерный дом для проживания.

В последние дни в социальных сетях распространились сообщения о том, что Эджевит скончался. Однако эта информация не подтвердилась. В сообщениях за август 2026 года его близкие опровергли утверждения о смерти мужчины. А в публикации от 28 октября говорится, что он все еще продолжает ждать свою возлюбленную.

Жизненный путь Эджевита заставляет многих задуматься о любви, верности и надежде, которая не угасает на протяжении многих лет.