В Анталье после ботокса ухудшилось состояние 16 человек

В турецкой Анталье 16 человек, прошедших процедуру ботокса в косметических целях за последние три месяца, были госпитализированы из-за ухудшения здоровья.

Согласно сообщению информационного агентства ДХА от 12 октября 2026 года, у пациентов наблюдались трудности с глотанием и речью, проблемы с дыханием, а также мышечная слабость. Некоторые из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а трое проходили лечение в отделении реанимации. Пациентам с более легкими симптомами была оказана амбулаторная помощь.

По словам профессора, специалиста по неврологии больницы Университета Акдениз Эбру Ападын Доган, у всех пациентов после косметических процедур наблюдались симптомы, характерные для отравления. Специалист подчеркнула, что препараты из неизвестных источников или проведение процедуры лицами, не обладающими достаточной квалификацией, могут представлять опасность.

Одна из обратившихся в больницу пациенток рассказала, что спустя несколько дней после процедуры ботокса у нее опустилось веко и появились трудности с глотанием. По ее утверждению, процедуру выполнял не врач, а секретарь клиники.

В настоящее время выясняется, где и кем именно пациентам была проведена процедура ботокса. О состоянии семи пациентов, поступивших в неврологическое отделение за последнюю неделю, также было сообщено в правоохранительные органы.

Специалисты напомнили о необходимости проводить процедуру ботокса в лицензированных медицинских учреждениях у врачей с соответствующей квалификацией, а также уделять внимание происхождению и качеству препарата.