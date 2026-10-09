Чем Грузия очаровывает узбекистанцев?

·73·Мир
Чем Грузия очаровывает узбекистанцев?

Живописная природа Кавказского региона, древние памятники и богатое культурное наследие привлекают всё больше путешественников из Узбекистана. Согласно последним официальным данным, представленным Агентством статистики Республики Узбекистан, за первые 8 месяцев 2026 года (январь-август) в туристических целях Грузию посетили в общей сложности 13,6 тыс. граждан нашей страны.

Запуск прямых авиарейсов и удобный визовый режим значительно повысили интерес узбекских туристов к данному направлению.

Почему именно Грузия? Четкая статистика целей поездки

В отчете, опубликованном Агентством статистики, причины визитов наших соотечественников в Грузию распределились следующим образом:

  • Увлекательные путешествия и отдых: 12 548 человек (абсолютное большинство общего потока выбрали чистый туризм);

  • Посещение родственников и близких: 831 человек;

  • Командировки и бизнес-цели: 134 человека;

  • Лечебно-оздоровительный туризм: 94 человека (те, кто посетил знаменитый Боржоми и курорты с минеральными водами);

  • Обучение и учеба: 9 человек.

Факторы, завоевавшие любовь путешественников

Превращение Грузии в популярное направление для узбекистанцев неслучайно:

  • Культурное и природное единение: старинные улицы Тбилиси, высокие горы Кавказа, черноморский курорт Батуми и неповторимые национальные блюда приходятся по душе узбекским туристам;

  • Отсутствие языкового барьера: простота общения с местным населением и традиции гостеприимства делают поездку еще более комфортной;

  • Логистическое удобство: сезонные и регулярные рейсы позволяют экономить время в пути и выбирать недорогие турпакеты.

Устойчивый рост числа путешественников в Грузию свидетельствует о том, что география зарубежного туризма узбекистанцев постоянно расширяется.

Агентство статистики Республики УзбекистанГрузияТбилисиБатуми
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Вы мелкие люди»: вражда между Мерабом и Умаром вышла на новый уровень«Вы мелкие люди»: вражда между Мерабом и Умаром вышла на новый уровень14 августа 08:16Шавкат Мирзиёев награжден высшим орденом Грузии (видео)Шавкат Мирзиёев награжден высшим орденом Грузии (видео)4 июля 11:48Махмуд Мурадов и Роман Долидзе встретились лицом к лицу перед турниром «Hype Георгиа» (видео)Махмуд Мурадов и Роман Долидзе встретились лицом к лицу перед турниром «Hype Георгиа» (видео)19 сентября 11:44Громкий турнир в Тбилиси: суперкамбэк Двалишвили против Сехудо (видео)Громкий турнир в Тбилиси: суперкамбэк Двалишвили против Сехудо (видео)12 июля 12:34В Тбилиси открыли памятник Алишеру Навои (фото, видео)В Тбилиси открыли памятник Алишеру Навои (фото, видео)4 июля 12:19Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)4 июля 11:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?