Чем Грузия очаровывает узбекистанцев?
Живописная природа Кавказского региона, древние памятники и богатое культурное наследие привлекают всё больше путешественников из Узбекистана. Согласно последним официальным данным, представленным Агентством статистики Республики Узбекистан, за первые 8 месяцев 2026 года (январь-август) в туристических целях Грузию посетили в общей сложности 13,6 тыс. граждан нашей страны.
Запуск прямых авиарейсов и удобный визовый режим значительно повысили интерес узбекских туристов к данному направлению.
Почему именно Грузия? Четкая статистика целей поездки
В отчете, опубликованном Агентством статистики, причины визитов наших соотечественников в Грузию распределились следующим образом:
Увлекательные путешествия и отдых: 12 548 человек (абсолютное большинство общего потока выбрали чистый туризм);
Посещение родственников и близких: 831 человек;
Командировки и бизнес-цели: 134 человека;
Лечебно-оздоровительный туризм: 94 человека (те, кто посетил знаменитый Боржоми и курорты с минеральными водами);
Обучение и учеба: 9 человек.
Факторы, завоевавшие любовь путешественников
Превращение Грузии в популярное направление для узбекистанцев неслучайно:
Культурное и природное единение: старинные улицы Тбилиси, высокие горы Кавказа, черноморский курорт Батуми и неповторимые национальные блюда приходятся по душе узбекским туристам;
Отсутствие языкового барьера: простота общения с местным населением и традиции гостеприимства делают поездку еще более комфортной;
Логистическое удобство: сезонные и регулярные рейсы позволяют экономить время в пути и выбирать недорогие турпакеты.
Устойчивый рост числа путешественников в Грузию свидетельствует о том, что география зарубежного туризма узбекистанцев постоянно расширяется.
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