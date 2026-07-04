В Тбилиси открыли памятник Алишеру Навои (фото, видео)

В городе Тбилиси состоялась торжественная церемония открытия памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои. В мероприятии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Новый памятник стал очередным символом дружбы, взаимного уважения и культурной близости, формировавшихся между двумя народами на протяжении веков.

Наследие Навои — достояние всего человечества

В ходе церемонии было отмечено, что наследие Алишера Навои является бесценным духовным богатством не только узбекского народа, но и всего человечества.

Произведения великого мыслителя, ставшие настоящей энциклопедией жизни, на протяжении столетий вдохновляют многие поколения. Его творчество служит важным источником знаний для любителей литературы, исследователей и всех, кто стремится постичь богатый духовный мир Востока.

В произведениях Навои воспеваются идеи гуманизма, просвещения, доброты, размышлений и взаимного уважения.

Культурный мост, связавший два народа

Открытие памятника Алишеру Навои в Тбилиси было расценено как важное событие в истории культурных связей между Узбекистаном и Грузией.

Узбекский и грузинский народы издревле связывали торговые пути, узы дружбы и интерес к богатому культурному наследию друг друга.

Данный памятник стал еще одним ярким выражением этой исторической близости.

В Узбекистане также почитают Шота Руставели

В Узбекистане с глубоким уважением относятся и к творчеству великого грузинского поэта Шоты Руставели.

Одна из центральных улиц города Ташкента носит его имя. В столице также установлен памятник великому представителю грузинской классической литературы.

В свою очередь, в прошлом году один из центральных парков Тбилиси был назван именем Алишера Навои.

Культурное сотрудничество на новом этапе

В последние годы культурно-гуманитарные связи между Узбекистаном и Грузией значительно активизировались.

В Тбилиси успешно прошли дни культуры и кино Узбекистана, а в Ташкенте — дни культуры Грузии.

Подобные мероприятия способствуют более близкому знакомству двух народов и росту интереса к культурному наследию друг друга.

Новый символ дружбы

Участники церемонии особо отметили, что Алишер Навои является одним из величайших представителей мировой литературы.

Была выражена уверенность, что памятник Навои, установившийся в Тбилиси, останется ярким символом укрепляющейся дружбы и взаимного уважения между народами Узбекистана и Грузии.