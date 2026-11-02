Взрывы в Ормузском проливе: два танкера подорвались на морских минах

В стратегически важном Ормузском проливе, который считается главной артерией мировой торговли нефтью и глобального морского транзита, произошло чрезвычайно опасное и серьезное происшествие. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально объявил, что два крупных нефтяных танкера подорвались на подводных морских минах.

Согласно данным, предоставленным государственным информационным агентством Ирана ИРНА, в результате мощного взрыва на одном из надводных судов — гигантском супертанкере — начался сильный пожар.

«Несанкционированный маршрут и поддержка США»: как суда попали в опасную зону?

В заявлении, опубликованном иранской стороной, выдвинут ряд громких обвинений, касающихся движения этих судов и условий транзита:

Попытка скрыться с радаров: по данным КСИР, оба танкера намеренно отключили транспондеры Автоматической идентификационной системы (АИС), передающей точные координаты судна через спутники и радиосигналы;

«Скрытный проход при поддержке США»: танкеры пытались незаметно пройти через пролив под прикрытием и при поддержке вооруженных сил США, следуя по «несанкционированному незаконному маршруту»;

Подрыв на минах и остановка движения: попытка обойти правила закончилась катастрофой. После мощных взрывов суда были вынуждены полностью прекратить движение, а на одном из супертанкеров вспыхнуло пламя.

Жертвы и названия танкеров пока держатся в секрете

В заявлении военного ведомства Ирана названия взорвавшихся и охваченных огнем судов, их государственная принадлежность или флаг, под которым они шли, пока не разглашаются: