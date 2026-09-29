В Индии обезьяны требуют у людей еду в обмен на вещи

В некоторых регионах Индии необычное поведение обезьян привлекает внимание туристов. Приматы взяли за привычку отбирать у людей телефоны, очки и другие личные вещи, а затем возвращать их в обмен на еду.

Интересно, что обезьяны не требуют одинаковую «плату» за любые предметы. Согласно наблюдениям, они могут отбирать более ценные или кажущиеся им интересными вещи, ожидая взамен больше еды. В некоторых туристических местах подобные случаи часто встречаются среди целых групп обезьян.

По мнению исследователей, такое поведение не случайно. Возможно, приматы провели много времени в тесном контакте с людьми и научились добывать еду через кражу вещей.

Таким образом, некоторые обезьяны самостоятельно наладили некое подобие «торговой системы» — сначала забирают предмет, а затем ждут «оплаты» от владельца.