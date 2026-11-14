Нина Драма выступила с резким заявлением по поводу конфликта Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили
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- Инфлюенсер UFC Нина Драма резко осудила конфликт между Мерабом Двалишвили и командой Усмана Нурмагомедова, назвав его спланированным нападением.
- Она потребовала от руководства UFC наложить пожизненный запрет на посещение турниров организации Усману Нурмагомедову и его друзьям.
- Драма напомнила о ранее примененных санкциях в отношении Диллона Дэниса и подчеркнула, что UFC не должна проявлять лицемерие в этой ситуации.
Популярный инфлюенсер UFC Нина Драма высказалась по поводу конфликта между бывшим чемпионом Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым и его командой. Она резко осудила произошедшее и подчеркнула необходимость принятия самых строгих мер в отношении виновных.
«Это было спланированное нападение»
По словам Нины Драмы, Мераб Двалишвили для нее как родной брат. Поэтому она не скрывала, что ей было неприятно видеть видеозапись инцидента.
«Мераб Двалишвили мне как брат. Когда я увидела видео нападения на него, меня буквально стошнило. Эти трусы должны ответить за свои поступки. Это было спланированное нападение, они даже заранее подготовили телефоны для съемки», — сказала она.
Аспекты позиции и заявления
Детали
Автор заявления
Инфлюенсер UFC Нина Драма
Основная мысль
Резкое осуждение нападения на Мераба Двалишвили
Основное требование
Пожизненный запрет на посещение турниров UFC для Усмана Нурмагомедова и его друзей
Приведенный пример
Ранее примененные санкции в отношении Диллона Дэниса
Призыв к руководству UFC и требование пожизненного бана
Также инфлюенсер заявила, что организация не должна проявлять лицемерие в подобных неприятных ситуациях. Она напомнила о старом инциденте с Диллоном Дэнисом:
«UFC запретил Диллону Дэнису посещать турниры. Ведь на него самого напали 20 человек, тогда он был только с братом. Почему в том случае к этим людям не было применено никаких мер? Я очень надеюсь, что UFC навсегда запретит Усману Нурмагомедову и его друзьям посещать свои турниры. После того как он перелез через клетку, он пытался ударить локтем Сун Ядуна. Фамилия не делает человека выше других».
Данное заявление вызвало большой резонанс в сообществе ММА и стало центром обсуждений. На данный момент руководство UFC не объявляло о принятии окончательных официальных решений по этому инциденту.
Как вы считаете, какие строгие дисциплинарные меры должен применить UFC против подобных конфликтов между известными командами и спортсменами? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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