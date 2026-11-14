Нина Драма выступила с резким заявлением по поводу конфликта Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили

Популярный инфлюенсер UFC Нина Драма высказалась по поводу конфликта между бывшим чемпионом Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым и его командой. Она резко осудила произошедшее и подчеркнула необходимость принятия самых строгих мер в отношении виновных.

«Это было спланированное нападение»

По словам Нины Драмы, Мераб Двалишвили для нее как родной брат. Поэтому она не скрывала, что ей было неприятно видеть видеозапись инцидента.

«Мераб Двалишвили мне как брат. Когда я увидела видео нападения на него, меня буквально стошнило. Эти трусы должны ответить за свои поступки. Это было спланированное нападение, они даже заранее подготовили телефоны для съемки», — сказала она.

Аспекты позиции и заявления Детали Автор заявления Инфлюенсер UFC Нина Драма Основная мысль Резкое осуждение нападения на Мераба Двалишвили Основное требование Пожизненный запрет на посещение турниров UFC для Усмана Нурмагомедова и его друзей Приведенный пример Ранее примененные санкции в отношении Диллона Дэниса

Призыв к руководству UFC и требование пожизненного бана

Также инфлюенсер заявила, что организация не должна проявлять лицемерие в подобных неприятных ситуациях. Она напомнила о старом инциденте с Диллоном Дэнисом: