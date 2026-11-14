Громкое заявление Царукяна: избегает ли Илия Топурия боя с Усманом?
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- Арман Царукян подчеркнул, что участники конфликта между Мерабом Двалишвили и командой Усмана Нурмагомедова могут быть депортированы согласно законам Абу-Даби.
- Несмотря на это, Царукян отметил, что руководство UFC ценит Усмана Нурмагомедова как талантливого бойца.
- Он указал, что Усман все равно продолжит свою карьеру в лиге.
Известный боец ММА Арман Царукян недавно поделился своими мыслями о конфликте, произошедшем между Мерабом Двалишвили и командой Усмана Нурмагомедова, а также о его последствиях. По его словам, несмотря на аресты и возникшие юридические проблемы, Усман все равно продолжит свою карьеру в лиге UFC.
Законы Абу-Даби и угроза депортации
По мнению Царукяна, согласно строгим законам Абу-Даби, обсуждаемый инцидент может серьезно повлиять на участников. Было отмечено, что даже Мераб Двалишвили может не остаться в стороне в этой ситуации.
«Вроде как по закону будут последствия для участников драки. Я думаю, как минимум всех депортируют. И Мераба тоже. Потому что по правилам Абу-Даби, если тебя ударили, ты не имеешь права начинать драку. Надеюсь, всех отпустят», — сказал Царукян.
Прогноз и мнения
Детали
Автор заявления
Арман Царукян (боец ММА)
Основная тема
Переход Усмана Нурмагомедова в UFC и конфликт в Абу-Даби
Правовая ситуация
Существует риск депортации согласно законодательству
Возможный бой
Противостояние Усмана Нурмагомедова и Илии Топурии
Перспективы Усмана Нурмагомедова в UFC и Илия Топурия
Арман Царукян подчеркнул, что руководство UFC ценит таких известных и талантливых бойцов, поэтому Усман в будущем все равно перейдет в крупнейший промоушен. В то же время он затронул вопрос о возможном бое с Илией Топурией.
«Конечно, Усман нужен UFC. Наоборот, UFC любит таких парней. Например, если сейчас организовать бой между Усманом и Илией, это было бы круто. Но я думаю, Илия никогда не будет драться с Усманом. Он будет осторожен, особенно после своего последнего боя он с ним не встретится. Думаю, Илия выберет себе соперника попроще, подерется, проверит, в какой он форме, и только потом выйдет в октагон с Усманом», — добавил спортсмен.
Эти мнения вызывают широкие дискуссии среди фанатов и экспертов.
Как вы думаете, действительно ли Илия Топурия избегает боя с Усманом Нурмагомедовым? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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