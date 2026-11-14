Громкое заявление Царукяна: избегает ли Илия Топурия боя с Усманом?

Известный боец ММА Арман Царукян недавно поделился своими мыслями о конфликте, произошедшем между Мерабом Двалишвили и командой Усмана Нурмагомедова, а также о его последствиях. По его словам, несмотря на аресты и возникшие юридические проблемы, Усман все равно продолжит свою карьеру в лиге UFC.

Законы Абу-Даби и угроза депортации

По мнению Царукяна, согласно строгим законам Абу-Даби, обсуждаемый инцидент может серьезно повлиять на участников. Было отмечено, что даже Мераб Двалишвили может не остаться в стороне в этой ситуации.