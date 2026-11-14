Мераб Двалишвили вышел на свободу после задержания и сделал первое заявление

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили официально вышел на свободу после задержания из-за конфликта с Усманом Нурмагомедовым и его товарищами по команде. После инцидента спортсмен обратился к общественности через свою страницу и прокомментировал ситуацию.

Подробности задержания и освобождения

Напомним, ранее сообщалось, что в Абу-Даби произошел неожиданный конфликт между спортсменами, в результате которого Мераб Двалишвили был задержан правоохранительными органами. Однако вскоре бывший чемпион сообщил, что вышел на свободу и чувствует себя хорошо.

Двалишвили написал следующее на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter):