Мераб Двалишвили вышел на свободу после задержания и сделал первое заявление
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- Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили был задержан в Абу-Даби после конфликта с Усманом Нурмагомедовым и его товарищами по команде, но позже вышел на свободу.
- Спортсмен сообщил в социальных сетях, что он здоров и готов продолжать свою деятельность.
- Двалишвили заявил, что не имеет претензий к участникам конфликта, и выразил надежду на их скорейшее освобождение.
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили официально вышел на свободу после задержания из-за конфликта с Усманом Нурмагомедовым и его товарищами по команде. После инцидента спортсмен обратился к общественности через свою страницу и прокомментировал ситуацию.
Подробности задержания и освобождения
Напомним, ранее сообщалось, что в Абу-Даби произошел неожиданный конфликт между спортсменами, в результате которого Мераб Двалишвили был задержан правоохранительными органами. Однако вскоре бывший чемпион сообщил, что вышел на свободу и чувствует себя хорошо.
Двалишвили написал следующее на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter):
«Хочу сообщить всем, что я на свободе. Я в порядке, здоров и готов продолжать свою деятельность. Хочу поблагодарить всех в Абу-Даби, кто помог урегулировать этот вопрос. Я люблю приезжать в Абу-Даби и рад, что меня здесь тепло принимают».
Параметры инцидента
Подробности
Участники
Мераб Двалишвили, Усман Нурмагомедов и его товарищи по команде
Место происшествия
Город Абу-Даби
Текущее состояние
Двалишвили на свободе, здоров и продолжает свою деятельность
Правовая ситуация
Спортсмен не выдвигал обвинений ни против кого
Судьба других участников и позиция Двалишвили
Также бывший чемпион выразил надежду на скорейшее освобождение других лиц, участвовавших в конфликте. Он особо подчеркнул, что не имеет ни к кому претензий:
«Очень надеюсь, что их всех отпустят — я не выдвигал ни против кого обвинений. Желаю всем мира и всего самого наилучшего. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку».
На данный момент официальные органы не предоставили дополнительной информации о причинах возникновения данного конфликта и других деталях. Однако заявление Двалишвили свидетельствует о том, что ситуация решается мирным путем.
Как вы считаете, что в основном становится причиной таких разногласий и конфликтов между известными спортсменами? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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