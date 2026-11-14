Юный инженер из Казахстана поразил интернет, создав модель настоящего автомобильного двигателя из картона

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Юный инженер из Казахстана поразил интернет, создав модель настоящего автомобильного двигателя из картона

Юный творец из Казахстана привлек внимание интернет-пользователей своим необычным изобретением. Ему удалось создать детализированную модель автомобильного двигателя из обычного картона.

При создании конструкции юный инженер уделил особое внимание каждой мелочи. В модель было добавлено множество мелких деталей, чтобы максимально точно отразить структуру и механизм работы настоящего автомобильного двигателя.

Примечательно, что для этой творческой работы не потребовались дорогостоящие материалы или сложное оборудование. Юный изобретатель создал уникальную конструкцию с помощью обычного картона, воображения и мастерства.

Его работа вызвала интерес в социальных сетях и заслужила похвалу многих пользователей. Некоторые видят в нем юный талант, который в будущем может стать выдающимся инженером или автомехаником.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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