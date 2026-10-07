Практически слепой мужчина в состоянии алкогольного опьянения проехал за рулем 241 км

50-летний житель английского города Хаддерсфилд, практически потерявший зрение, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и проехал по автомагистраль около 150 миль, то есть почти 241 километр. Самое удивительное, что он был не только пьян, но и не имел водительских прав.

Сообщается, что после этого происшествия самому мужчине оставалось только радоваться тому, что он остался жив. Инцидент произошел утром 29 июня.

В тот день сотрудники британской полиции во время патрулирования автомагистрали М6 возле Карлайла обратили внимание на то, что автомобиль Опел Мерива неуверенно перестраивается из одной полосы в другую и странно движется по дороге.

Сначала полиция подумала, что задержала опасного и неосторожного водителя. Однако после остановки автомобиля выяснилось, что ситуация намного серьезнее, чем предполагалось. Водитель был явно пьян. К тому же у него не было ни водительских прав, ни страховки, и к тому же он оказался практически полностью слепым человеком.

Выпил четыре бутылки вина и отправился в Шотландию

На состоявшемся недавно судебном заседании Энтони Холл признал себя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вождении без прав и страховки, а также в угоне машины своей сожительницы без ее разрешения.

Его адвокат заявил в суде, что Холл принял такое решение, пытаясь выбраться из тяжелой личной ситуации. Сторона защиты подчеркнула, что проблемы в отношениях и финансовые трудности заставили мужчину оказаться под сильным психологическим давлением.

Однако это обстоятельство не стало достаточным объяснением того, почему практически слепой человек в нетрезвом виде выехал на автомагистраль и сел за руль.

Сам Холл рассказал, что после того, как они с партнершей выпили четыре бутылки вина, он решил поехать в Шотландию, чтобы отвлечься от своих проблем.

У него никогда не было водительских прав. Несмотря на это, Холл большую часть жизни провел в сфере, связанной с автомобилями, и поэтому считал, что умеет водить машину.

Самое поразительное, что хотя два года назад он практически полностью потерял зрение, это не остановило его от решения сесть за руль автомобиля.

Заезжал даже для заправки

В отчете полиции отмечается, что во время движения по автомагистрали М6 Холл даже заехал на автозаправочную станцию и заправил свой автомобиль.

Там ему помогли сотрудники заправки. Однако работники не сообщили в полицию о том, что он пьян или практически ничего не видит.

Вёл машину вслед за фарами крупного грузовика

Естественно, возникает вопрос: как практически слепой и пьяный человек смог проехать ночью по автомагистрали 150 миль, то есть 241 километр?

Холл объяснил это своеобразным образом. По его словам, он всё еще мог смутно различать свет фар. Поэтому он двигался по дороге следом за большим грузовиком, ориентируясь по его задним огням.

Однако и этот способ не гарантировал безопасного движения. Сотрудники полиции заметили, что его машина несколько раз виляла на дороге, перестраиваясь из одной полосы в другую, и даже выезжала на обочину для экстренной остановки.

Большая удача, что в такой ситуации не произошло серьезного дорожно-транспортного происшествия. Тем не менее поступок Холла не остался безнаказанным.

Суд приговорил его к 36 неделям лишения свободы. Однако исполнение наказания было отсрочено условно на 18 месяцев.

Кроме того, на Холла была возложена обязанность в течение 90 дней не употреблять алкоголь и участвовать в программе реабилитации.