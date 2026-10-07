Практически слепой мужчина в состоянии алкогольного опьянения проехал за рулем 241 км

·2·Мир
Практически слепой мужчина в состоянии алкогольного опьянения проехал за рулем 241 км

50-летний житель английского города Хаддерсфилд, практически потерявший зрение, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и проехал по автомагистраль около 150 миль, то есть почти 241 километр. Самое удивительное, что он был не только пьян, но и не имел водительских прав.

Сообщается, что после этого происшествия самому мужчине оставалось только радоваться тому, что он остался жив. Инцидент произошел утром 29 июня.

В тот день сотрудники британской полиции во время патрулирования автомагистрали М6 возле Карлайла обратили внимание на то, что автомобиль Опел Мерива неуверенно перестраивается из одной полосы в другую и странно движется по дороге.

Сначала полиция подумала, что задержала опасного и неосторожного водителя. Однако после остановки автомобиля выяснилось, что ситуация намного серьезнее, чем предполагалось. Водитель был явно пьян. К тому же у него не было ни водительских прав, ни страховки, и к тому же он оказался практически полностью слепым человеком.

Выпил четыре бутылки вина и отправился в Шотландию

На состоявшемся недавно судебном заседании Энтони Холл признал себя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вождении без прав и страховки, а также в угоне машины своей сожительницы без ее разрешения.

Его адвокат заявил в суде, что Холл принял такое решение, пытаясь выбраться из тяжелой личной ситуации. Сторона защиты подчеркнула, что проблемы в отношениях и финансовые трудности заставили мужчину оказаться под сильным психологическим давлением.

Однако это обстоятельство не стало достаточным объяснением того, почему практически слепой человек в нетрезвом виде выехал на автомагистраль и сел за руль.

Сам Холл рассказал, что после того, как они с партнершей выпили четыре бутылки вина, он решил поехать в Шотландию, чтобы отвлечься от своих проблем.

У него никогда не было водительских прав. Несмотря на это, Холл большую часть жизни провел в сфере, связанной с автомобилями, и поэтому считал, что умеет водить машину.

Самое поразительное, что хотя два года назад он практически полностью потерял зрение, это не остановило его от решения сесть за руль автомобиля.

Заезжал даже для заправки

В отчете полиции отмечается, что во время движения по автомагистрали М6 Холл даже заехал на автозаправочную станцию и заправил свой автомобиль.

Там ему помогли сотрудники заправки. Однако работники не сообщили в полицию о том, что он пьян или практически ничего не видит.

Вёл машину вслед за фарами крупного грузовика

Естественно, возникает вопрос: как практически слепой и пьяный человек смог проехать ночью по автомагистрали 150 миль, то есть 241 километр?

Холл объяснил это своеобразным образом. По его словам, он всё еще мог смутно различать свет фар. Поэтому он двигался по дороге следом за большим грузовиком, ориентируясь по его задним огням.

Однако и этот способ не гарантировал безопасного движения. Сотрудники полиции заметили, что его машина несколько раз виляла на дороге, перестраиваясь из одной полосы в другую, и даже выезжала на обочину для экстренной остановки.

Большая удача, что в такой ситуации не произошло серьезного дорожно-транспортного происшествия. Тем не менее поступок Холла не остался безнаказанным.

Суд приговорил его к 36 неделям лишения свободы. Однако исполнение наказания было отсрочено условно на 18 месяцев.

Кроме того, на Холла была возложена обязанность в течение 90 дней не употреблять алкоголь и участвовать в программе реабилитации.

Энтони Холлавтомагистраль M6Великобританиядорожно-транспортное происшествие
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Слепой мужчина проехал 240 км за рулем и попался полицииСлепой мужчина проехал 240 км за рулем и попался полиции30 сентября 22:31Видео заснувшей от алкоголя обезьяны в Индии взбудоражило соцсети!Видео заснувшей от алкоголя обезьяны в Индии взбудоражило соцсети!27 сентября 08:25Доллару США исполнился 241 год: как он стал мировой валютой?Доллару США исполнился 241 год: как он стал мировой валютой?7 июля 11:39Китаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмыКитаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмы14 августа 18:04В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и полетел в сторону АЭСВ Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и полетел в сторону АЭС1 сентября 09:40Американский парень решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды и установил рекордАмериканский парень решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды и установил рекорд18 августа 09:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?