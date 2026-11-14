Где будет содержаться Усман Нурмагомедов? Какая жизнь ждет его в тюрьме «Аль-Ватба»?

На фоне сообщений о том, что известный российский боец ММА Усман Нурмагомедов может отбыть шестимесячный тюремный срок в Абу-Даби, были раскрыты вероятные условия его содержания. Об этом сообщил канал ММА Ункенсоред.

Условия в тюрьме «Аль-Ватба»

Согласно данным источника, если спортсмен будет приговорен к наказанию, его могут поместить в крупнейшее пенитенциарное учреждение Абу-Даби — тюрьму «Аль-Ватба» (Ал Ватба Кентрал Присон). Условия содержания заключенных там описываются следующим образом:

Общие камеры: Заключенные содержатся в общих камерах, рассчитанных на размещение от 4 до 30 человек. Туалеты и душевые также предназначены для общего пользования.

Питание: Заключенным предоставляется трехразовое питание.

Строгие ограничения: В учреждении категорически запрещено использование личных телефонов и интернета. Кроме того, общение по телефону крайне ограничено, а время прогулок на свежем воздухе может быть сокращено.

Условия для отдыха: Вместе с тем, в тюрьме имеются телевизоры и некоторые простейшие условия для проведения досуга.

Параметры тюрьмы Детали Название учреждения Тюрьма «Аль-Ватба» (Ал Ватба Кентрал Присон) Местоположение В 40–50 км к юго-востоку от центра города Абу-Даби Статус Главное и крупнейшее исправительное учреждение эмирата Абу-Даби Форма содержания Общие камеры на 4–30 человек, строгий режим

Расположение учреждения

Тюрьма «Аль-Ватба» считается крупнейшим и основным исправительным учреждением в эмирате Абу-Даби. Она расположена в одноименном районе Аль-Ватба, примерно в 40–50 километрах к юго-востоку от центра столицы. На данный момент дальнейшая судьба спортсмена и официальные правовые решения остаются в центре внимания общественности.

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