Сокрушительный удар: почему американцы жестоко наказали партию Трампа?

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Сокрушительный удар: почему американцы жестоко наказали партию Трампа?

Прошедшие в США промежуточные выборы завершились тяжелым поражением для действующего президента Дональда Трампа и его Республиканской партии. Обычно на промежуточных выборах правящая партия частично теряет позиции, однако масштаб нынешнего политического удара показал, насколько сильно избиратели устали и недовольны двухлетней политикой Трампа после его возвращения в Белый дом.

BBC раскрыла 5 основных причин, почему американские избиратели лишили республиканцев такого количества мандатов и проголосовали в пользу «синей волны» (демократов).

1. Дороговизна и инфляция: «Все подорожало»

Американцы, живущие на территориях от Атлантики до Тихого океана, столкнулись с резким ростом цен в повседневной жизни:

  • Цифры и цены на бензин: С сентября 2025 года по сентябрь 2026 года цены выросли на 3,7 процента. В сентябре розничная цена дизельного топлива достигла рекордных 6 долларов 52 центов за галлон (1,72 доллара за литр);

  • Гнев населения: В экзитполах 79 процентов избирателей заявили, что за последний год столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за инфляции, а более 60 процентов опрошенных прямо обвинили в этом Трампа и его экономические решения.

2. Война в Иране и нарушенное обещание

Причиной резкого скачка цен стали военные действия, начатые Вашингтоном и Израилем против Ирана в конце февраля:

  • Закрытие Ормузского пролива: Тегеран перекрыл важный нефтегазовый путь, что взвинтило цены на топливо по всему миру, в результате чего американцы столкнулись с огромными счетами на автозаправочных станциях;

  • Сопротивление избирателей: 63 процента респондентов отметили, что начало войны было ошибкой, а 74 процента подчеркнули, что этот фактор сыграл решающую роль при голосовании. Нарушение Трампом обещания «не начинать новые войны» разочаровало даже его ярых сторонников.

3. Сильная и последовательная стратегия демократов

Кандидаты от Демократической партии создали волну побед даже в штатах, считавшихся традиционными оплотами республиканцев:

  • Акцент на социальные проблемы: Они сделали главными лозунгами дороговизну и доступ к медицинским услугам;

  • Сенсационные победы: В Техасе и Канзасе были избраны Джеймс Таларико и священник Адам Хэмилтон, в Южной Каролине — бывший педиатр Энни Эндрюс, в Мичигане — защитник системы здравоохранения Абдул ас-Сайид. А в Джорджии 39-летний сенатор Джон Оссофф одержал уверенную победу над сторонниками Трампа с результатом 60 на 40, становясь фаворитом президентской гонки 2028 года.

4. Трамп с упавшим рейтингом: лидер с потускневшим брендом

Избиратели напрямую связали проблемы, которые их больше всего беспокоят — рост цен и войну в Иране — с именем Трампа:

  • Ошибочная стратегическая тактика: Трамп поставил себя в центр кампании, призывая избирателей голосовать так, будто в бюллетенях стоит его имя. Это вызвало обратный эффект;

  • Отрыв от реальных проблем: В то время как американцы ждали решений по ценам и семейному бюджету, Трамп посвятил свое выступление в Вашингтоне накануне выборов проекту реконструкции большого бассейна в столице, что разочаровало многих.

5. Отказ латиноамериканских и чернокожих избирателей

Важные демографические группы, обеспечившие возвращение Трампа к власти в 2024 году, на этот раз не поддержали республиканцев:

  • Поворот на границе: В испаноязычных округах Техаса, граничащих с Мексикой, победили демократы. Результат республиканцев в этих районах снизился на 22 процентных пункта по сравнению с показателями двухлетней давности;

  • Недовольство политикой ICE: Агрессивные меры Иммиграционной и таможенной службы (ICE) вызвали негативное отношение у 56 процентов избирателей. Также многолетнее доминирование республиканцев оказалось под угрозой в таких регионах с высокой долей афроамериканского населения, как Миссисипи.

Дональд Трамппромежуточные выборы в СШАРеспубликанская партияДемократическая партия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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