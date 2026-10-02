«Каждому гражданину по 5 000 долларов»: Трамп сделал невероятное предвыборное обещание

·59·Мир
«Каждому гражданину по 5 000 долларов»: Трамп сделал невероятное предвыборное обещание

В преддверии ожидаемых важных промежуточных выборов на политической сцене США Дональд Трамп выступил с беспрецедентным заявлением, которое поразило весь мир! Глава Белого дома пообещал выплатить по 5 000 долларов на счет каждого совершеннолетнего гражданина страны, если республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса.

В то же время он подверг резкой критике своих политических оппонентов — демократов, открыто заявив, что в случае прихода к власти они готовятся объявить ему импичмент. Что же стоит за этим громким предложением Трампа и какой исторический выбор ожидает американцев?

Награда в 5 000 долларов и обвинение в «социализме»

Дональд Трамп в своем выступлении значительно расширил границы политической борьбы:

  • Выплата каждому взрослому гражданину: Президент заявил, что если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей и Сенат, каждый совершеннолетний гражданин США получит по 5 000 долларов;

  • «Путь к коммунизму»: Трамп открыто обвинил демократов в стремлении к коммунизму и социализму, назвав их «худшими людьми, которых он когда-либо видел»;

  • Угроза импичмента: Он предупредил, что если демократы одержат верх на этих выборах, они немедленно начнут процесс отстранения его с президентского кресла, то есть импичмент;

  • Трудный выбор перед избирателями: Перед населением США фактически стоит два четких выбора: получить 5 тысяч долларов или положить конец правлению Трампа.

Громкие слова Трампа

«Если республиканцы выиграют выборы в Палату представителей и Сенат, я дам каждому совершеннолетнему гражданину США по 5 000 долларов. Они (демократы) идут по пути коммунизма. Они тоскуют по социализму. Худшие люди, которых я когда-либо видел, находятся у власти. Если демократы выиграют промежуточные выборы, они попытаются объявить мне импичмент».

Это резкое выступление показывает, насколько драматичным и бескомпромиссным будет характер избирательной кампании.

Промежуточные выборы в США и предложение Трампа (Таблица)

Критерий / Событие

Основные детали

Дата выборов

3 ноября 2026 года, вторник

Тип выборов

Промежуточные выборы в Конгресс США (мидтерм електионс)

Главное обещание Трампа

Выплата по 5 000 долларов каждому совершеннолетнему гражданину

Главное условие

Победа республиканцев в Палате представителей и Сенате

Возможный риск

Начало процедуры импичмента в отношении Трампа в случае победы демократов

Ожидается, что эта политическая борьба 3 ноября полностью решит не только судьбу Конгресса США, но и будущее администрации Трампа.

По вашему мнению, станет ли обещание Трампа раздать по 5 000 долларов каждому гражданину достаточным для привлечения избирателей на свою сторону, или американцы предпочтут убрать его с политической арены?

Оставляйте свои предположения и мысли в комментариях ниже и отправляйте это громкое политическое заявление из США своим друзьям через Telegram!

Дональд ТрампПромежуточные выборы 3 ноября 2026 годаПремия в 5 000 долларовИмпичмент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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