В инциденте с израильскими военными погиб семимесячный младенец

·250·Мир
В инциденте с израильскими военными погиб семимесячный младенец

Семимесячный палестинский младенец погиб в результате обстрела израильскими военными семейного автомобиля на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Как стало известно, 5 июня в Хевроне младенец по имени Сам Фахд Абу Хайкаль получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Во время инцидента также пострадал его отец, преподаватель Вифлеемского университета Фахд Абу Хайкаль.

По словам отца, он полностью остановил автомобиль после сигнала военных остановиться. Несмотря на это, по машине был открыт огонь. Он подчеркнул, что было светло, и военные могли четко видеть, что в машине находилась семья.

Армия обороны Израиля заявила, что стрельба велась из-за того, что автомобиль приближался к военным. Однако предварительное расследование показало, что пострадавшие были гражданскими лицами. Расследование инцидента продолжается.

Фахд Абу Хайкаль потребовал беспристрастного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.

По данным ООН, с начала войны на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме погибло более 1000 палестинцев, из которых как минимум 240 — дети.

ИзраильЗападный берегThe GuardianХевронСам Фахд Абу Хайкаль
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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