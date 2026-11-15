Страшный пожар в Оше: три сестры трагически погибли

В результате крупного пожара в городе Ош, Кыргызстан, трагически погибли три несовершеннолетние девочки. Их отец был госпитализирован с тяжелыми ожогами. Местные СМИ и Управление по чрезвычайным ситуациям города Ош сообщили подробности этой ужасной трагедии.

Подробности происшествия и спасательные работы

Трагедия произошла в ночь на 15 ноября 2026 года, около 04:00 утра, в частном жилом доме №31 по улице Уста Абдухалила в городе Ош.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 04:42. Сильный огонь, охвативший площадь 120 квадратных метров, был локализован в 05:20 и полностью потушен к 07:57 утра.

Параметры происшествия Официальные данные и детали Время и место 15 ноября, около 04:00, город Ош, улица Уста Абдухалила Масштаб и ликвидация Сгорело 120 кв.м площади, пожар полностью ликвидирован в 07:57 Жертвы Три сестры 2013, 2016 и 2018 годов рождения Пострадавший Владелец дома 1991 года рождения (ожоги 60% тела)

Погибшие и пострадавшие

После тушения пожара внутри дома были обнаружены тела трех сестер (13, 10 и 8 лет), родившихся в 2013, 2016 и 2018 годах.

Также владелец дома, мужчина 1991 года рождения, получил ожоги около 60% тела и был доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Ошской областной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Причины пожара

Специалистысогласно предварительному заключению, причиной пожара, приведшего к таким тяжелым последствиям, могло стать короткое замыкание электропроводки на кухне или использование неисправного электрообогревателя. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Оставляйте свои мысли об этой ужасной трагедии в Кыргызстане и мерах по ее предотвращению в комментариях!