В России в торговом центре произошел пожар: люди прыгали из окон

·84·Мир
В России в торговом центре произошел пожар: люди прыгали из окон

В российском городе Стерлитамак в популярном торгово-сервисном комплексе «Солнечный» 22 сентября произошел сильный пожар. В результате происшествия четыре человека погибли, еще несколько получили ранения.

Пожар произошел в четырехэтажном кирпичном здании. С территории комплекса было эвакуировано 17 человек.

По словам очевидцев, во время пожара внутри здания возникло сильное задымление. Некоторые люди были вынуждены спасаться, выпрыгивая из окон верхних этажей. Граждане на улице и сотрудники торгового комплекса пытались их спасти.

Сообщается, что среди погибших были три сестры из одной семьи. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние некоторых из них тяжелое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, действия лиц, ответственных за пожарную безопасность, проверяются.

РоссияСтерлитамакПожарТЦ СолнечныйПроисшествия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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